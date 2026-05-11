ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

ABD Başkanı Trump’ın, barış görüşmeleri konusunda İran’ın taleplerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylemesi, petrol fiyatlarının yükselmesine, Dolar’ın değer kazanmasına ve ons altının gerilemesine neden oldu. Cuma günü US$ 100 seviyesinden kapanan Brent petrol fiyatı, yeni haftaya başlarken US$ 104 seviyesinde bulunuyor. Ham petrol taşıyan üç petrol tankeri geçen hafta Hürmüz Boğazı’ndan geçti, ancak bu sayı çatışmalar öncesiyle kıyaslandığında yok denilebilecek kadar az. Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco’nun, Hürmüz Boğazı hemen açılsa bile piyasanın normale dönmesinin birkaç ay alacağını belirtmesi, yaşananların olumsuz etkilerinin sürebileceğine yönelik uyarı niteliğindeydi. Çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımlayacağı Petrol Piyasası Raporu’ndaki aylık değerlendirmeler de piyasaların takibinde olacak.

ABD-İran haber başlıklarının ve veri akışının yanı sıra bu hafta ABD Başkanı Trump’ın Çin’e; ABD Hazine Bakanı Bessent’in de Japonya’ya yapacağı ziyaretler piyasalarda yakından izlenecek. 14-15 Mayıs’taki ABD-Çin görüşmelerinde gümrük tarifeleri, Tayvan, yapay zekâ, nükleer silahlar ve kritik mineraller konularının ele alınması bekleniyor. Bessent’in Japonya ziyaretinde ise, Japonya Başbakanı, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Geçen hafta Perşembe günü İngiltere’deki yerel seçimlerde, İskoçya’daki ve Galler’deki parlamento oylamalarında İşçi Partisi önemli kayıplar yaşadı. Seçimlerden en avantajlı çıkan parti, popülist olarak değerlendirilen Reform UK Partisi oldu. Bu sonuç, yıllardır İşçi Partisi’nin ya da Muhafazakâr Parti’nin liderliğindeki İngiltere siyasetindeki iki partili sistemin gücünü kaybetmekte olduğuna işaret etti. Cuma günkü konuşmasında İngiltere Başbakanı Starmer, “değişim sağlamak” için görevde kalacağını belirtti. Bu açıklama, Sterlin’in değer kazanmasına ve İngiltere tahvil faizlerinin gerilemesine neden oldu. Piyasaların bu yönde tepki vermesinin nedeni, Starmer’ın ayrılması halinde yerine İşçi Partisi’nden kamu borçlanmasını artıracak sol eğilimli birisinin lider olabileceği endişesinin kalkmasıydı. İşçi Partisi’ni bir sonraki seçime nasıl taşıyacağına yönelik yapacağı konuşma merak ediliyor ve Starmer’ın işi kolay görünmüyor. Çünkü Başbakan’ın Avrupa ile ilişkilerde ne ölçüde yeniden yakınlaşmayı benimseyeceği; bunun Gümrük Birliği’ne yeniden katılım mı, yoksa tartışmalı olan tek pazara dönüş mü olacağı bilinmiyor. Dolayısıyla geçen haftaki seçimlerin ardından Sterlin’in elde ettiği kazanımları koruyup koruyamayacağı sadece küresel gelişmelere değil, aynı zamanda İngiltere siyasetinden gelebilecek haber akışına da duyarlı olacak. 14 Mayıs’ta İngiltere’de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri de takip edilecek. Artan enerji fiyatları nedeniyle İngiltere’nin borçlanma maliyetleri G7 ekonomileri içinde en sert yükselişi kaydetmişti. İngiltere ekonomisinin nispeten kırılgan durumda olduğu bir zamanda büyümenin zayıfladığına dair işaret gelmesi durumunda Starmer’ın işi biraz daha zorlaşabilir.

Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam raporu, üst üste ikinci ayda da piyasanın beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Nisan’da tarım dışı istihdam 115 bin kişi ile 65 bin olan ortalama beklentinin üzerinde gerçekleşti. Önceki ayın verisi de yukarı yönde revize edildi. 2025 yılının Mayıs ayından sonra tarım dışı istihdamda ilk defa arka arkaya iki ayda artış yaşandı. Son 12 aylık verilere bakıldığında, tarım dışı istihdamda aylık ortalama 21 bin kişilik artış olduğu görülüyor. ABD işgücü piyasası şu ana kadar güçlü kalmakla birlikte yaşanılan gelişmelerin olası etkileri önümüzdeki aylarda daha fazla hissedilebilir.

ABD’de beklentiden iyi gelen istihdam verileri sonrasında ABD hisse senedi piyasaları yükseldi. S&P 500 endeksi, altı haftalık yükseliş serisi yakaladı. Nasdaq 100 de yeni zirvesini gördü.

11 Mayıs sabahında 1.1770 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1746, 1.1718 ve 1.1682 destek; 1.1815, 1.1849 ve 1.1880 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Yeni haftanın sabahında sınırlı da olsa yükseliş gözlenen BIST100 endeksinde, 15,033, 14,932 ve 14,844 puan seviyeleri destek; 15,167, 15,369 ve 15,500 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

ABD tahvil faizleri haftaya yükselişle başlarken, ons altında gerileme görülüyor. Bu sabah US$ 4,670 seviyesindeki ons altında, US$ 4,622, US$ 4,560 ve US$ 4,507 seviyeleri destek; US$ 4,725, US$ 4,770 ve US$ 4,838 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda haftanın veri takviminde Salı günü ABD’de açıklanacak Nisan ayı TÜFE verileri öne çıkacak. Yıllık bazda manşet enflasyonun %3.3’ten %3.7’ye, çekirdek enflasyonun da %2.6’dan %2.7’ye yükselmesi bekleniyor. Manşet enflasyondaki artışın temel nedeni, ağırlıklı olarak benzin ve dizel fiyatlarındaki artış ve yüksek uçak bileti fiyatları olacak.

ABD’de yakından takip edilecek diğer veriler arasında Perşembe günkü perakende satışlar ve Cuma günkü sanayi üretimi verileri sayılabilir. Hisse senedi piyasalarının yeni zirveler gördüğü ortamda, yüksek benzin fiyatlarının da etkisiyle perakende satışların Nisan’da %0.5 artması bekleniyor. Bir önceki ay gerileyen sanayi üretiminin ise ISM imalat endeksindeki güçlü görünüme bağlı olarak %0.3’lük mütevazı bir artış göstermesi bekleniyor.

Bu hafta Fed yetkililerinin hafta genelinde konuşmaları olacak. Ancak muhtemelen en merakla takip edilecek konuşmalar, Nisan toplantısında şahin yönde ayrışan üç üyeden ikisi olan Kashkari’nin ve Hammack’in konuşmaları olacak. 15 Mayıs tarihi Powell’ın Fed Başkanı olarak son günü, Warsh’un ise ilk günü olacak.

Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesiyle birlikte bu hafta başta Başkan Lagarde’nin ve Lane’in olmak üzere ECB yetkililerinin yapacağı konuşmalar, faiz artırımı beklentilerini destekleyebilir. Halihazırda swap piyasaları bu yıl ECB’den 67 baz puanlık faiz artırımı bekliyor ve Haziran’da faiz artışı olacağına %81 olasılık veriyor. Almanya’da Salı günü ZEW endeksi, Euro Bölgesi’nde ise Çarşamba günü ilk çeyrek GSYH büyüme ve sanayi üretimi verileri açıklanacak.

Yurt içinde bu hafta Hazine ihaleleri, Çarşamba günkü Mart ayı Ödemeler Dengesi verileri ve Perşembe günkü TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek. TCMB’nin varsayımlarında ve TÜFE tahminlerinde yapabileceği revizyonlar ile basın toplantısındaki değerlendirmeler yurt içi piyasaların odak noktasında olacak.

