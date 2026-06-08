ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Cuma günü ABD’de açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 172 bin kişi ile 85 bin olan ortalama beklentinin oldukça üzerinde artması, küresel piyasalarda sert denilebilecek satışların görülmesine neden oldu.

Piyasalara göre, ABD-İran gerginliğinin enflasyona olumsuz yansımalarının beklendiği bir ortamda eğer istihdam verileri kötü gelmiş olsaydı, Fed’in ikili görevi nedeniyle (enflasyon ve istihdam) faiz artırımına gitmesi zorlaşabilecekti. Ancak istihdamda son üç ayda kaydedilen güçlü artışlar, Fed’in enflasyona odaklanarak, yıl bitmeden faiz artırımına gitmesine dair olasılığı artırdı. İstihdam verisi öncesinde bu yıl Fed’den 16 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamakta olan swap piyasaları, verinin ardından 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya başladı.

Veri sonrasında Dolar değer kazanırken, EUR/USD paritesi 1.1635’ten 1.1518’e geriledi. ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 14 baz puan arttıktan sonra günü %4.1470 ile 2025 yılının Şubat ayından beri görülen en yüksek seviyesinden tamamladı. Enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de ons altın, güçlenen Dolar’ın ve yükselen tahvil faizlerinin yarattığı baskı nedeniyle US$ 4,464 seviyesinden US$ 4,312 seviyesine geriledi. S&P 500 endeksi %2.64, Nasdaq endeksi de %4.18 değer kaybetti. Oynaklık endeksi olarak bilinen VIX de Cuma günü 15.4’ten 21.51’e yükseldi.

Güçlü gelen istihdam verilerinin ardından başlayan satış dalgasının arkasında üç katmanın olduğunu söylemek gerekiyor. Açıklanan makro verinin satışları tetikleyen ilk katman olduğu doğru. Ancak bir süredir yüksek değerleme endişelerine ve ABD-İran gerginliğine rağmen yükselişini sürdüren teknoloji sektöründeki kırılma da diğer bir katman olarak karşımıza çıktı. Nitekim önde gelen çip ve altyapı yazılım şirketi Broadcom’un, geçen hafta Çarşamba günü açıklanan bilançosunun piyasanın beklentisinin altında gelmesi, yapay zeka büyümesinin hız kesip kesmediğinin sorgulanmasına neden olmuştu. Cuma günü faiz artırımlarına hassas olan teknoloji sektöründeki satışlar hız kazanırken, endeks ağırlığı yüksek Nvidia’daki satışlar etkiliydi. Endekslerdeki nispeten sert diyebileceğimiz düşüşler, algoritmik satışları ve teminat tamamlama çağrılarını da tetikledi.

Üçüncü katman olarak da bu haftaki SpaceX halka arzından önce likidite ve portföy pozisyonları ayarlamalarının görülmesi söylenebilir. Halka arzın fiyatlandırmasının 11 Haziran’da yapılması ve ertesi gün de Nasdaq’ta işlem görmeye başlanması bekleniyor. Şirketin halka arz yoluyla hedeflemiş olduğu US$ 75 milyarı toplaması halinde tarihin en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş olacak. Dikkat çekici bir detay da halka arzın %30’a kadarının bireysel yatırımcılara ayrılmasının gündemde olması. Bugüne kadarki en büyük halka arzın, 2019 yılında Saudi Aramco’nun US$ 25.6 milyarlık halka arzı olduğunu da hatırlatalım.

Yeni haftada küresel piyasaların odaklanacağı dört önemli konu başlığından söz edebiliriz. İlki Çarşamba günkü ABD Mayıs ayı TÜFE verisi; ikincisi Perşembe günkü ECB toplantısı; üçüncüsü Perşembe günü fiyatlandırılması beklenen SpaceX halka arzı ve sonuncusu da Oracle (Çarşamba) ve Adobe (Perşembe) şirketlerinin bilançoları.

Daha yüksek yakıt ve taşımacılık maliyetlerinin etkisiyle ABD’de TÜFE’nin aylık bazda %0.5 ve yıllık bazda da %4.2 artması bekleniyor. 17 Haziran’daki FOMC toplantısı öncesinde “sessiz dönem”e girildiği için Fed yetkililerinden değerlendirme gelmeyecek. TÜFE verilerinin beklentiden kötü gelmesi halinde Fed’den bu yıl faiz artırımı geleceği beklentisi daha fazla destek bulabilir, Dolar değer kazanıp, tahvil faizleri yükselebilir. Verinin beklentiye paralel gelmesi durumunda oynaklık düşebilir. Verinin beklentiden düşük gelmesi halinde ise tahvil faizleri gerileyip, hisse senedi endeksleri yükselebilir.

Swap piyasaları Perşembe günkü ECB toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı geleceğini tümüyle fiyatlamış durumda. Dolayısıyla dikkatler, ileriye yönelik bir yönlendirme yapılıp yapılmayacağına çevrilecek.

ABD-İran haber akışının yanı sıra küresel tarafta bu haftanın takip edilecek diğer başlıkları arasında ABD’de Perşembe günü açıklanacak Mayıs ayı ÜFE ve Cuma günkü Haziran ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ile %2.25 olan faizini koruması beklenen Kanada Merkez Bankası’nın Çarşamba günkü toplantısı olacak.

8 Haziran sabahında 1.1518 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1485, 1.1445 ve 1.1411 destek; 1.1562, 1.1609 ve 1.1655 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

BIST100 endeksinde, 13,492, 13,353 ve 13,163 puan seviyeleri destek; 13,763, 13,966 ve 14,207 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Bu sabah US$ 4,301 seviyesindeki ons altında, US$ 4,269, US$ 4,235 ve US$ 4,214 seviyeleri destek; US$ 4,335, US$ 4,401 ve US$ 4,516 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Yurt içinde geçen hafta açıklanan Mayıs ayı TÜFE artışı %1.71 ile piyasanın %1.60 olan ortalama beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %32.37’den %32.61’e yükseldi. Bu haftanın ilgiyle takip edilecek gelişmesi Perşembe günkü TCMB PPK toplantısı olacak. Toplantıda alınacak karar ve açıklama metnindeki değerlendirmeler, yurt içi piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Her ne kadar anketlerdeki medyan beklenti %37.00 olan politika faizinin sabit tutulacağı yönünde olsa da, politika faizinin %40 civarındaki efektif fonlama oranına doğru yukarı yönlü ayarlanması ve/veya O/N borç verme faizinin yükseltilebileceği ihtimalleri de göz ardı edilmiyor.

Cuma günü Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin fiili dolaşım oranlarını hesaplanmasıyla ilgili düzenlemede değişikliğe gitti. Karara göre, bir şirketin fiili dolaşımdaki hisse oranı hesaplamasına dahil edilmeyen hisse senedine sahip kişilerin, sahip oldukları serbest veya özel fonlardaki hisse senedi, fiili dolaşımdaki hisse oranı olarak sayılmayacak. Buna göre oluşacak yeni fiili dolaşımdaki hisse oranları 15 Haziran'dan itibaren hesaplanacak. Bu ne anlama geliyor? Bazı şirketlerde büyük ortakların hisselerini fonlar üzerinde tutmasının, fiili dolaşım oranını olduğundan yüksek gösterdiği biliniyor. SPK’nın aldığı karar sonrasında bazı şirketlerin fiili dolaşım oranları düşebilir, dolayısıyla endeks ağırlıkları da gerileyebilir.

Son olarak; geçen haftayı hareketli kapatan küresel piyasalarda bu haftanın gündem başlıklarının da etki yaratabilecek önemde olduğunu belirtelim.

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