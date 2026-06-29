ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

17 Haziran’da sonuçlanan ve yeni başkan Warsh yönetiminde gerçekleşen ilk FOMC toplantısı, politika yapıcıların enflasyonu kontrol altına almaya odaklandığını ortaya koyarken, verilen mesajların dozu, piyasa beklentilerine kıyasla daha şahin kaldı. Nokta grafiğe tahmin veren 18 Fed üyesinin yarısının, bu yıl en az bir faiz artırımı beklediğini belirtmesinin ardından dolar değer kazanırken, geçen haftanın ilk üç gününde de yükseliş eğilimi devam etti. 24 Haziran’da EUR/USD paritesi 1.1325 seviyesine kadar gerileyerek 2025 yılının Mayıs ayından beri en düşük seviyesini gördü.

Ancak 25 Haziran’da ABD’de açıklanan ve Fed’in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisinin beklentilere kıyasla sınırlı ölçüde düşük gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, Fed’den faiz artırımı beklentilerini bir miktar zayıflatırken, dolar değer kaybetti, ABD tahvil faizleri geriledi ve emtia fiyatlarında hafif toparlanma gözlendi.

İngiltere’de Starmer’ın başbakanlıktan istifasının ardından piyasalarda belirgin bir negatif reaksiyon görülmemesinde, gelişmenin büyük ölçüde önceden fiyatlanmış olması etkiliydi. Eski sağlık bakanı Streeting’in adaylık yarışına girmeyerek liderliği üstlenmesi beklenen Burnham’a destek vereceğini açıklaması ise siyasi geçiş sürecinin hızlı ve görece sorunsuz gerçekleşebileceği beklentisini güçlendirdi. Burnham, stratejik sektörlerin kamulaştırılmasını ve İngiltere’nin yeniden AB’ye katılmasını savunuyor.

Bu çerçevede, Burnham’ın Eylül ayını beklemeden, 16–17 Temmuz gibi erken bir tarihte başbakanlık görevini devralabileceği değerlendiriliyor. Streeting’in maliye bakanı olarak atanabileceğine yönelik beklentiler de artmış durumda. Piyasalar, özellikle Miliband’a kıyasla daha piyasa dostu bir isim olarak görülen Streeting’in öne çıkmasını olumlu karşılıyor.

Bununla birlikte, piyasa algısındaki iyimserliğe rağmen İngiltere’de maliye politikası ve bütçe görünümüne ilişkin endişelerin zaman zaman belirleyici olabildiği; hem sterlin hem de tahvil piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açabildiği dikkate alınmalı. Brexit sonrası dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlıkta mali disiplin ve bütçe politikalarına yönelik tartışmaların önemli rol oynadığı biliniyor. Nitekim eğer seçilirse Burnham, son 10 yılda İngiltere’nin yedinci başbakanı olacak.

USD/JPY paritesi geçen hafta 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, müdahaleye yönelik sözlü uyarıların yenin değer kaybını şimdilik sınırladığı görüldü. Piyasalar 162 seviyesine odaklanırken, olası bir müdahalenin daha etkili olabilmesi amacıyla Japon yetkililerin işlem hacimlerinin nispeten düşük olduğu bir günü tercih edebileceği olasılığı gündemde kalmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, ABD piyasalarının Bağımsızlık Günü nedeniyle tatil olacağı 3 Temmuz tarihi öne çıkabilir.

Geçen hafta teknoloji tarafında, çip üreticisi Micron’un beklentiden iyi gelen bilançosuna rağmen Apple’ın, bellek çiplerinin maliyetindeki hızlı artış nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarını artıracağını açıklaması ve OpenAI’nin halka arzını ertelemeyi değerlendirdiğine yönelik haberler, sektörde satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerle geçen hafta Kospi %7.08, Hang Seng %5.24, Nasdaq %4.60, Nikkei %2.65 ve S&P 500 %1.95 geriledi.

Güney Koreli bellek çipi üreticisi SK Hynix’in, 10 Temmuz’da ABD borsalarında gerçekleştireceği ve 29.4 milyar dolarlık kaynak yaratmayı hedeflediği ikincil halka arzı öncesinde yatırımcı turlarına başlaması bekleniyor. Bu, SpaceX’in 85.7 milyar dolarlık halka arzından sonra kaydedilen en büyük ikinci hisse senedi satışı olacak. Dolayısıyla teknoloji alanında izlenecek önemli başlıklardan birisi olmaya aday.

Geçen hafta uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği, dolar cinsinden 6 yıllık kira sertifikası ihalesinde Hazine, 2.75 milyar dolar borçlandı. Böylelikle yılbaşından beri uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10.7 milyar dolarlık finansman sağlandı. Hazine’nin 2026 yılında uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla toplam borçlanma hedefinin 13 milyar dolar olduğunu hatırlatalım.

Bu haftanın öne çıkan başlıkları arasında, Portekiz’in Sintra kentinde düzenlenecek merkez bankacılığı konferansı, Euro Bölgesi’nde Çarşamba günü yayımlanacak Haziran ayı TÜFE verisi, ABD’de Cuma günkü tatil nedeniyle Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı istihdam verileri ile Cuma günü yurt içinde yayımlanacak Haziran ayı TÜFE verileri yer alıyor.

29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ECB Forumu kapsamında politika yapıcılar bir araya gelecek. Avrupa’nın geleceğinin tartışılacağı konferansta, özellikle yapay zekâ kaynaklı risklerin yönetimi ile inovasyonun teşviki konuları öne çıkacak. Aynı dönemde açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, son enerji şokunun ardından fiyat dinamiklerine ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilecek.

Euro Bölgesi’nde açıklanacak Haziran ayı enflasyon raporu, piyasa katılımcıları tarafından para politikası görünümüne ilişkin beklentilerini ayarlamak amacıyla takip edilecek. Şirketlerin fiyat artışlarında daha temkinli davranması ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme, yıllık TÜFE artışının %3.2’den %3.0’e düşebileceğine işaret ediyor.

ABD’de Haziran ayı tarım dışı istihdamın 115 bin kişi artması bekleniyor. Bu seviyede bir gerçekleşme, tarım dışı istihdam artışının üst üste dördüncü ayda 100 binin üzerinde kalması anlamına gelecek.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Başkan Trump’ın doğum yoluyla vatandaşlığı kısıtlayıp kısıtlayamayacağı

ve Fed Üyesi Cook’u görevden alıp alamayacağı gibi davalarla ilgili dönem sonu kararlarını açıklaması bekleniyor. Kararların Pazartesi günü ya da bu hafta içinde başka bir gün açıklanabileceği düşünülüyor.

Yurt içinde ise Haziran ayında aylık TÜFE artışının yaklaşık %1 olması, yıllık enflasyonun %32.61’den %32.10’a gerilemesi bekleniyor. Düşüşte özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarının etkili olması öngörülürken, petrol fiyatlarındaki gerileme de destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

29 Haziran sabahında 1.14 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde, 1.1354, 1.1325 ve 1.1300 destek; 1.1428, 1.1475 ve 1.1500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Bu sabah US$ 4,060 seviyesindeki ons altında, US$ 4,027, US$ 4,000 ve US$ 3,947 seviyeleri destek; US$ 4,118, US$ 4,144 ve US$ 4,229 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Brent petrol US$ 72 ile ABD-İran gerginliği başlamadan önceki seviyelerine geri dönmüş durumda.

Geçen hafta %3.13 gerileyen BIST100 endeksinde, 14,147, 14,067 ve 13,935 puan seviyeleri destek; 14,376, 14,552 ve 14,730 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

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