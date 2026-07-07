ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen haftanın öne çıkan verisi, ABD’de Perşembe günü yayımlanan ve 57 bin kişi ile 113 bin kişi olan ortalama beklentinin altında gelen Haziran ayı istihdam verileri oldu. Önceki iki aya ilişkin veriler toplam 74 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. Her ne kadar işsizlik oranı %4.3’ten %4.2’ye gerilese de, bunun nedeni işgücüne katılım oranının azalmasıydı. Detaylara bakıldığında, 700 binden fazla kişinin işgücünden ayrıldığı ve ayrılanların büyük ölçüde çalışma çağı olarak belirtilen 25–54 yaş aralığında bulunduğu görülüyor. Mart-Mayıs döneminde tarım dışı istihdamdaki olumlu seyir, Haziran ayında zayıflamış görünüyor.

Verilerin ardından bu yıl Fed’den faiz artırımı beklentisinin gücü bir miktar azaldı. Swap piyasaları veri öncesinde Fed’den bu yıl 37 baz puanlık faiz artırımı beklerken, verinin ardından bu beklenti 30 baz puana geriledi. Ancak piyasaların verdiği tepkinin nispeten sınırlı kaldığı söylenebilir. Bunun bir nedeni olarak, Fed Başkanı Warsh’ın bankanın temel önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu net şekilde vurgulaması gösterilebilir.

Bu bağlamda ABD’de 14 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi, piyasalarda geçen haftaki istihdam verisinden daha fazla etkili olabilir. Henüz anketler nihai hale gelmese de, aylık TÜFE’nin petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gerilemesi muhtemel.

Yurt içinde geçen hafta Cuma günü açıklanan Haziran ayı TÜFE artışı %0.99 olurken, yıllık TÜFE artışı %32.61’den %32.11’e geriledi. Aylık TÜFE gerçekleşmesi, anketlerdeki piyasa ortalamasıyla aynı gelse de, Haziran TÜFE’sinin beklentiden daha düşük gelebileceğine dair bazı umutlar vardı. Verinin ardından tahvil faizleri yükselirken, bankacılık endeksi geriledi. Enflasyonda Temmuz’da maaş zamları gündemde olurken, sonbahar aylarının dalgalı geçmesi mümkün görünüyor. Temmuz ayı için piyasalar olası bir faiz indirimi için henüz koşulların oluşmadığını dikkate almakla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşün de katkısıyla TCMB’nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlayabileceğini göz önünde bulunduruyor.

Yurt içinde bu hafta Hazine ihalelerinin yanı sıra halka arzlar takip edilecek. Son dönemde halka arzlarda belirgin bir hızlanma olduğundan bahsedilebilir.

Ekonomik veri gündeminin sakin olduğu bu haftanın odağında, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi yer alacak. NATO toplantısında Avrupa’nın savunma sanayi üretim kapasitesinin artırılması ve savunma konusunda nasıl daha fazla sorumluluk alabileceği ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna’ya desteğin artırılması konusunda da ortak karar alınması bekleniyor. Kanada Başbakanı Carney’in desteklediği ve "yeni bir NATO bankası" olarak adlandırılan yeni bir finansman mekanizmasına ilişkin olası adımlar da takip edilecek.

ABD’de Salı günü açıklanacak Mayıs ayı dış ticaret açığının US$ 55.9 milyardan US$ 78.5 milyara kötüleşmesi bekleniyor. Çarşamba akşamı yayımlanacak Fed’in Haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, piyasaların yakın takibinde olacak. Yatırımcılar, yetkililerin değerlendirmelerine ve olası görüş ayrılıklarına odaklanarak, Fed faizine yönelik sinyaller bulmaya çalışacak.

Perşembe günkü Haziran ayı ikinci el konut satış verisinin %1 ile nispeten zayıf bir artış göstermesi bekleniyor. Satışların zayıf olmasının arkasında yüksek konut fiyatları ve yüksek mortgage faizlerinin yarattığı erişilebilirlik sorunu yer alıyor. Perşembe günü ayrıca, PepsiCo ve Delta Air Lines şirketleri ikinci çeyrek bilançolarını açıklayacak. PepsiCo, tüketici harcamaları, fiyatlama gücü ve tüketim eğilimleri; Delta Air Lines ise, seyahat talebi, hizmet tüketimi ve ABD tüketicisinin harcama iştahı açısından sinyaller verebilir.

İngiltere’de ise 20 Temmuz’da Burnham’ın Başbakan olması ve kısa süre sonra yeni maliye bakanını açıklaması bekleniyor. İngiltere’nin bir finansal piyasalar ekonomisi olması dolayısıyla maliye bakanının kim olacağı önem taşıyor. En güçlü aday görünen Miliband, yatırımcıların olumlu değerlendirdiği bir isim. Ancak mali alanda manevra alanının, vergileri artırmadan oldukça sınırlı kalacağı biliniyor. Dolayısıyla zaman zaman GBP üzerinde baskı yaşanma ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Güney Koreli Samsung Electronics’in üç aylık faaliyet karı 19 kat artmış olsa da, piyasanın beklentisinin yaklaşık %6 üzerindeki bu gerçekleşme yatırımcıları heyecanlandırmadı. Yatırımcıların daha yüksek büyüme beklentisi ve sektördeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, bu sabah Asya borsalarında satışların yaşanmasına neden oldu. Bu sabah seans sırasında Samsung Electronics ve bu hafta Nasdaq’da işlem görmek için Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) arzını başlatan SK Hynix şirketlerinde gün içinde %10’a varan düşüşler yaşandı. Güney Kore’de Kospi endeksindeki %8’lik gerileme sonrasında işlemler geçici olarak durduruldu. Sonrasında işlemler yeniden başlarken, endeks günü yaklaşık %4.9’luk düşüşle tamamladı. Yapay zekâ teknolojisinde dikkatler, artan sermaye harcamalarına, rekabete ve yüksek değerlemeleri desteklemek için gereken kazanç büyümesinin sağlanıp sağlamayacağına çevrildi.

BIST100 endeksinde, 14,309, 14,222 ve 14,110 puan seviyeleri destek; 14,511, 14,649 ve 14,791 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

7 Temmuz sabahında 1.1430 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde, 1.1395, 1.1360 ve 1.1325 destek; 1.1473, 1.1528 ve 1.1560 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Bu sabah US$ 4,131 seviyesindeki ons altında, US$ 4,076, US$ 4,030 ve US$ 4,000 seviyeleri destek; US$ 4,163, US$ 4,215 ve US$ 4,257 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

ABD-İran gerginliği öncesindeki seviyelerine geri dönen Brent petrol, son bir haftada ortalama US$72.2 seviyesinde işlem gördü.

Kısa vadede piyasaların odağında; enflasyon görünümü, merkez bankalarının politika adımları ve yapay zekâ teması etrafında şekillenen şirket kârlılıklarının sürdürülebilirliği yer almaya devam edecek.