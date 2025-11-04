ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörü Pınar Uslu yazdı

Ekim’de TÜFE artışı, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki ılımlı yükseliş sayesinde %2.55 ile piyasanın %2.8 olan beklentisinin altında geldi. Yıllık TÜFE artışı %33.29’dan %32.87’ye geriledi. Ana harcama gruplarının %2.55 olan aylık değişime etkisine bakıldığında; en yüksek katkıların %0.83 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubu’ndan, %0.69 puanla mevsimsellik nedeniyle Giyim ve Ayakkabı Grubu’ndan ve %0.45 puanla da Konut Grubu’ndan geldiği görülüyor. 2025 sonunda TÜFE artışının %32’ye yaklaşması beklenirken, gözler 7 Kasım’daki TCMB Enflasyon Raporu’na çevrildi. Raporda öne çıkacak kısım, TCMB’nin gelecek yıl sonu için %16 olan TÜFE tahmininde yukarı yönde revizyona gidip gitmeyeceği olacak. Son anket sonuçları, piyasanın 2026 yılı TÜFE beklentisinin %22 civarında ağırlık kazandığını işaret ediyor. TCMB’nin varsayımlarında ve tahminlerinde yapabileceği olası güncellemelerin yanı sıra basın toplantısında Başkan’ın ve yardımcılarının para politikasının görünümüne yönelik değerlendirmeleri ilgi odağında olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı finansman programındaki 2025 yılı gerçekleşmelerine ve 2026 yılı öngörülerine göre, iç borç çevrim oranının bu yıl yaklaşık %132.5 olarak gerçekleşmesi (ilk öngörü %119.3 idi), 2026 yılında da %106 olması bekleniyor. Hazine, piyasa koşullarının elverişli seyretmesi ve çıkan fırsatların uygun zamanlamayla etkin şekilde değerlendirilmesi sonucunda 2025 yılı dış finansman hedefi olarak belirlenen US$ 11 milyarın aşılarak, uluslararası sermaye piyasalarından toplamda US$ 13 milyarlık finansman sağlandığını belirtti. Hazine, 2026 yılında da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil / kira sertifikası ihraçları yoluyla US$ 13 milyar karşılığında finansman sağlanmayı öngörüyor.

Küresel piyasalara bakıldığında, ABD-Çin arasındaki ticaret endişelerinin nispeten azalmasının özellikle hisse senedi piyasalarına olumlu yansımaları gözlendi. Yapay zekâ için yatırımların artmasının, teknoloji hisselerini genel olarak desteklediği görülüyor. S&P 500’de yer alan yaklaşık 135 şirket bu hafta bilançolarını açıklayacak. Bu şirketler arasında Pfizer, Palantir, AMD, McDonald’s, Aramco, BP ve Qualcomm sayılabilir. Yurt içinde de bilançolar açıklanmaya devam edecek. Kasım ayına BIST100 endeksi yükselişle başladı. BIST100 endeksinin 2018-2024 yılları arasındaki her Kasım ayını yükselişle tamamlamış olduğu bilgisini paylaşmak ilginç bir not olabilir.

Geçen haftaki FOMC toplantısından beklenildiği üzere 25 baz puanlık faiz indirimi gelirken, Başkan Powell’ın Aralık ayı faiz indirimi konusunda çok farklı görüşlerin olması ve temel hükümet verilerinin eksikliği nedeniyle Aralık’ta faizin daha da düşürülmesinin kesin bir sonuç olmadığını, hatta bundan çok uzak olduğunu söylemesi, Dolar’ın değer kazanmasında ve EUR/USD paritesinin 1.15 seviyesini test etmesinde rol oynadı. Swap piyasaları Aralık toplantısında faiz indirimi olacağına önceleri yaklaşık %90 olasılık tanırken, açıklamanın ardından bu oran %65 civarına geriledi. Dolar’ın değer kazanmasındaki diğer bir unsur olarak ABD para piyasası koşullarının öncekine göre daha sıkı olması gösterilebilir.

ABD’de federal hükümetin 1 Ekim’de kapanmasının ardından ne zaman açılacağına dair henüz bir işaret bulunmuyor. Dolayısıyla bir süre daha ABD takviminde açıklanabilecek veriler sınırlı kalmaya devam edecek. Normalde Cuma günü açıklanması gereken ABD resmi istihdam verileri, hükümet kapalı olduğu için ikinci ayda da yayımlanamayacak. Bu nedenle her ne kadar resmi istihdam verileri ile arasındaki korelasyon anlamlı olmasa da 5 Kasım’daki ADP özel sektör istihdam değişimi piyasalar için artık önem taşıyacak. Üstelik ADP, aylık verilere ek olarak haftalık bazda da özel sektör istihdam değişimini açıklayacak. Aylık bazda piyasanın beklentisi özel sektör istihdamında 40 bin kişilik artış olacağı yönünde. ABD’de Cuma günü yayımlanacak Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, muhtemelen gümrük vergilerinden kaynaklanan fiyat artışları ve soğuyan istihdam piyasası endişeleri nedeniyle zayıflayacak.

Hafta boyunca Fed’den ve ECB’den yetkililer konuşacak. 5 Kasım’da ABD Yüksek Mahkemesi’nde, ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yetkisine ilişkin duruşma yapılacak.

Perşembe günkü BoE toplantısında alınacak karar, GBP ve İngiltere tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir. Her ne kadar İngiltere’de enflasyon beklenmedik şekilde düşük gelse de piyasadaki ağırlıklı düşünce bu ay faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Üyeler arasındaki oylama sonucu birbirine yakın gelebilir. Swap piyasaları faiz indirimi olmasına yaklaşık %29 olasılık tanıyor. 26 Kasım’da açıklanacak Sonbahar Bütçesi nedeniyle BoE, bu haftaki toplantısında Aralık ayı için bir işaret vermekten kaçınabilir. GBP’nin kısa vadede baskı altında kalma riski devam ediyor.

Son günlerde ons altının US$ 4,000 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandığı görülüyor. Her en kadar orta ve uzun vadede görünüm olumlu olmaya devam etse de kısa vadede ons altında yeniden satış yaşanması durumunda US$ 3,850-3,800 destek aralığının önem kazanacağı söylenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”