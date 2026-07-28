ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörü Pınar Uslu yazdı

Bu hafta piyasalar bir taraftan jeopolitik haber akışına duyarlı kalıp, diğer taraftan büyük merkez bankalarının toplantılarına ve şirket bilançolarına odaklanacak.

Geçen hafta Perşembe günkü toplantısında ECB, beklenildiği üzere mevduat faizini %2.25 seviyesinde tuttu. Basın toplantısında ECB Başkanı Lagarde, gelecekteki politika adımlarına işaret eden iki önemli açıklama yaptı. İlk olarak, enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin yukarı ve aşağı yönlü risklerin artık “daha dengeli” olmadığına dikkat çekti. Bunun yerine Lagarde, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri vurguladı. Bu durum, net şekilde daha şahin bir söylemin benimsendiğini gösteriyor. İkinci olarak Lagarde, karar oy birliğiyle alınmış olsa da, bazı ECB üyelerinin geçen haftaki toplantıda bile faiz artırımı yapılmasından yana olduklarını belirtti. Swap piyasaları, Eylül toplantısında faiz artırımı yapılacağına %88 olasılık veriyor.

Aynı günkü TCMB PPK toplantısında da faiz oranları sabit tutulurken, açıklama metninde enflasyondaki ana eğilimin Temmuz'da geçici olarak yükseleceği, iç talepteki zayıf seyrin ise belirginleştiği yer aldı. TCMB PPK’nın bir sonraki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak. Böylelikle TCMB, hem Temmuz hem de Ağustos aylarına ilişkin TÜFE verilerini görebilecek. 13 Ağustos tarihinde yayımlanacak Enflasyon Raporu’nda ise güncel varsayımlar ve yıl sonu için TCMB’nin TÜFE tahmini görülebilecek.

Geçen haftanın öne çıkan başlıklarından birisi de ABD’nin, ticaret ortaklarından ithal ettiği ürünlere %10’luk ve %12.5’lik yeni gümrük vergileri uygulamaya başlamasıydı.

ABD ve İran’ın hafta sonundan itibaren karşılıklı olarak çatışmalara ara vermesi, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğünü, ancak anlaşma sağlanamazsa saldırıların yeniden başlayacağını söyledi. Geçen hafta Brent petrol fiyatı US$ 102 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı US$ 96.8 seviyesinden tamamlamıştı. 28 Temmuz günü sabah saatlerinde ise Brent petrol fiyatı, US$ 88 seviyesine yakın seyrediyor.

Çin’in ileri çip teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin haber akışı ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik artan soru işaretleri, 28 Temmuz’da Asya borsalarında küresel yarı iletken sektöründeki satışları hızlandırdı. Çinli üreticilerin teknolojik yetkinliklerini beklenenden daha hızlı artırabileceğine yönelik beklentiler, zaten yüksek seviyelerde işlem gören çip hisselerinde kar realizasyonlarını tetiklerken, yapay zekâ harcamalarının uzun vadeli getirilerine ilişkin endişeler de sektör üzerindeki baskıyı artırmış görünüyor.

Çarşamba günü sona erecek olan FOMC toplantısında faizin sabit tutulması bekleniyor. Haziran toplantısının ardından yayımlanan nokta grafikte Fed yetkilileri, bu yıl faiz artırımı bekleyip beklemedikleri konusunda 9’a karşı 9 olarak ikiye ayrılmıştı. Petrol fiyatlarına ilişkin belirsizlik enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor. Swap piyasaları ise ilk faiz artırımının Eylül ayında gerçekleşeceğini fiyatlarken, yıl sonuna kadar toplam 43 baz puanlık bir sıkılaşma öngörüyor.

Basın toplantısında Başkan Warsh’ın değerlendirmeleri de yakından takip edilecek, ancak Warsh’ın ileriye dönük yönlendirme konusunda istekli olmadığı biliniyor.

Perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası toplantısında da faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak daha fazla sayıda politika yapıcının faiz artırımı yönünde oy kullanıp kullanmayacağı yakından izlenecek. BoE’den Mann’ın, hâlihazırda daha sıkı para politikasını savunan Pill’e ve Greene’e katılarak faiz artışını desteklemesi mümkün görünüyor. Basın toplantısında BoE Başkanı Bailey, yeni kurulan Burnham hükümetinin ekonomi programının, para politikasına olası etkilerine yönelik sorularla karşılaşabilir. Swap piyasaları bu yıl için yaklaşık 37 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyor.

Cuma günkü Japonya Merkez Bankası toplantısında faizin sabit tutulması bekleniyor. Ancak Japon Yeni’nin Dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmesi nedeniyle bankanın sıkı para politikası mesajları vereceği ve Yen’in bir miktar destek bulabileceği göz önünde bulunduruluyor.

Veriler tarafında ise, ABD’de Perşembe günü açıklanacak ikinci çeyrek GSYH ve Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi verileri öne çıkıyor. ABD’de tüketici harcamalarının mütevazı bir toparlanma göstermesi ve teknoloji yatırımlarının güçlü kalması bekleniyor. Ancak bunun karşılığında ithalatın yüksek seyretmesi nedeniyle dış ticaretin büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği düşünülüyor. Haziran ayı çekirdek PCE fiyat endeksinin %0.2 artması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde ise, Perşembe günkü ikinci çeyrek GSYH verileri ve Cuma günkü Temmuz ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek.

Bu hafta şirket bilançoları açısından oldukça yoğun bir takvim bulunuyor. Yurt içinde Salı günü Akbank’ın ve TAV Havalimanları’nın ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanacak. Çarşamba günü Arçelik, Tofaş ve TSKB’nin, Perşembe günü ise Garanti BBVA’nın bilançoları izlenecek. Cuma günü Yapı Kredi Bankası’nın ve Otokar’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor.

Yurt dışında da bilanço takvimi, teknoloji şirketleri ve küresel ölçekli firmaların sonuçları nedeniyle dikkat çekiyor. Ayrıca Avrupa tarafında, STOXX 600 endeksinin piyasa değerinin yaklaşık %40’ını oluşturan şirketlerin bu hafta ikinci çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor. Salı günü Boeing ve Barclays finansal sonuçlarını duyuracak. Çarşamba günü Microsoft, Meta, SK Hynix, Airbus ve UBS’nin bilançoları yatırımcıların odağında olacak. Perşembe günü ise haftanın en kritik bilanço günü olarak öne çıkıyor; Apple, Amazon, Samsung ve Shell’in finansal sonuçları yakından takip edilecek. Haftanın son işlem gününde ise enerji sektörünün devleri Chevron ve Exxon Mobil bilançolarını açıklayacak.

Özetle, yurt içinde bankacılık ve sanayi şirketleri ön plandayken, yurt dışında teknoloji devleri başta olmak üzere enerji, havacılık ve finans sektörlerinden önemli şirketlerin açıklayacağı sonuçlar küresel piyasalara yön verebilecek nitelikte olacak.

28 Temmuz sabahında 1.1366 seviyesinde olan EUR/USD paritesinde, 1.1354, 1.1325 ve 1.1300 destek; 1.1392, 1.1420 ve 1.1467 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Bu sabah ons altın US$ 4,045 seviyesinde bulunuyor. Ons altında, US$ 4,022, US$ 4,000 ve US$ 3,967 seviyeleri destek; US$ 4,082, US$ 4,111 ve US$ 4,162 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

BIST 100 endeksinde, 13,744, 13,660 ve 13,567 puan seviyeleri destek; 13,875, 13,950 ve 14,173 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Sonuç olarak, merkez bankalarından gelecek mesajlar, jeopolitik gelişmeler, makroekonomik veriler ve yoğun bilanço takvimi, hafta boyunca küresel piyasalarda risk iştahının ve fiyatlama eğilimlerinin yönünü belirleyen temel unsurlar olacak.