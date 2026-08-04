ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörü Pınar Uslu yazdı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bu hafta küresel piyasalarda, ABD ve Japonya’dan gelen ortak müdahale mesajları, Fed sonrası Dolar’daki değer kaybı ve Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri, gündemin öne çıkan başlıklarını oluşturuyor.

ABD ve Japonya, döviz piyasasına ortak müdahalede bulundu. Bu tür bir teyit en son 15 yıl önce verilmişti. Pazar günü ABD Hazine Bakanı Bessent, Yen’i desteklemek amacıyla yapılacak ortak müdahalelere katılmaktan çekinmeyeceklerini ve Japonya’nın para birimini desteklemek için attığı adımları güçlü şekilde desteklediklerini açıkladı. Dün sabah Japonya Maliye Bakanı Katayama da ABD Hazine Bakanlığı’ndaki muhataplarıyla yakın iletişim içinde olduklarını, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde ilave ortak müdahalelerde bulunmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Müdahalenin büyüklüğünden ziyade, ABD ile koordineli gerçekleştirilmiş olmasının piyasalara verdiği sinyalin daha önemli olduğu söylenebilir.

Yen’in zayıflığının temel nedeni Japonya ile ABD arasındaki yüksek faiz farkı olarak görülüyor. Japonya’da faizler düşük kalırken, ABD’de yüksek seyretmeye devam ediyor. Zayıf Yen, Japonya’da ithalat maliyetlerini ve enflasyon baskılarını artırırken, Japon devlet tahvilleri üzerindeki satış baskısını da güçlendiriyor.

3 Ağustos sabahının erken saatlerinde USD/JPY paritesi 155.23 seviyesine kadar geriledikten sonra 157.7 seviyesine yükseldi. Teknik görünümde 155 seviyesi USD/JPY paritesi için kritik destek olarak öne çıkıyor. 200 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 157.98 seviyesi ise önemli bir direnç konumunda.

Japonya’da Takaichi hükümetinin büyüme odaklı yaklaşımı nedeniyle BoJ’un hızlı bir parasal sıkılaşma sürecine gitmesi beklenmiyor. Bu nedenle Yen’de kalıcı bir güçlenme için ABD ekonomisinde yavaşlama görülmesi, Fed’in faiz artırımlarına son vermesi veya faiz indirimlerine başlaması ve ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının daralması gerekiyor.

27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Jackson Hole Sempozyumu ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, yetkililerden gelecek mesajlar ve döviz piyasalarına ilişkin olası değerlendirmeler açısından önem taşıyor.

Geçen hafta sonuçlanan FOMC toplantısında beklenildiği gibi faiz oranı sabit tutuldu, ancak üç üye faiz artırımı yönünde oy kullandı. Basın toplantısında Başkan Warsh, enflasyonu kontrol altına alacaklarını belirtirken, Fed’in hangi adımları atması gerektiği konusunda bir yönlendirme yapmadı. Başkan, son toplantıdan bu yana piyasa faizlerinin yükseldiğini ve yatırımcıların merkez bankasının yapması gereken sıkılaştırmanın bir kısmını üstlendiğini söyledi. Piyasalarda, Fed’in enflasyon konusundaki kararlılığı sorgulanırken, beklentilerde ayrışma yaşandığı görüldü. ABD’de kısa vadeli tahvil faizleri geriledi, 30 yıllık tahvil faizi ise 19 yılın en yüksek seviyesini gördü ve böylelikle tahvil getiri eğrisi dikleşti. Dolar da değer kaybetti.

28 Temmuz’da sona eren haftada, Euro, Yen, Sterlin, İsviçre Frangı, Kanada Doları ve Avustralya Doları vadeli işlem kontratlarındaki net spekülatif pozisyonlardan türetilen toplam spekülatif Dolar uzun pozisyonu US$ 42.46 milyardan US$ 48.56 milyara yükseldi. Dolayısıyla 29 Temmuz’da sonuçlanan FOMC toplantısının ardından Dolar'da görülen değer kaybında, tarihsel olarak yüksek seviyelerde bulunan spekülatif Dolar uzun pozisyonlarının çözülmesi ve buna bağlı olarak satış emirleri ile zarar-kes işlemlerinin devreye girmesi de etkili olmuş olabilir.

4 Ağustos sabahında 1.1510 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1468, 1.1434 ve 1.1405 destek; 1.1525, 1.1560 ve 1.1587 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD ile İran arasında yapılabilecek olası görüşmelere ilişkin karışık sinyaller eşliğinde 4 Ağustos sabahı Brent petrol fiyatı US$ 85 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah ons altın US$ 4,062 seviyesinde bulunuyor. Ons altında, US$ 4,020, US$ 4,000 ve US$ 3,980 seviyeleri destek; US$ 4,085, US$ 4,111 ve US$ 4,139 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

BIST 100 endeksinde, 13,300, 13,216 ve 13,164 puan seviyeleri destek; 13,502, 13,600 ve 13,696 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Yurt içinde TÜİK’in yayımladığı verilere göre Temmuz ayında TÜFE, piyasa beklentilerinin altında kalarak aylık bazda %1.78 arttı (Reuters anketi: %1.83; Bloomberg anketi: %1.96). Böylece yıllık enflasyon %32.11’den %31.75’e geriledi. TÜFE’deki kümülatif artış ise yılbaşından bu yana %19.86 oldu. Aylık enflasyona en yüksek katkı 0.44 puanla Ulaştırma Grubu'ndan gelirken, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubu 0.40 puan, Konut Grubu 0.27 puan ve Lokanta ve Oteller Grubu 0.26 puan katkı yaptı. Buna karşılık, aylık enflasyonu aşağı çeken tek ana harcama grubu 0.28 puanla Giyim ve Ayakkabı Grubu oldu.

TCMB, Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş beklediğini önceden ifade etmişti. TCMB’nin 13 Ağustos’ta yayımlayacağı Enflasyon Raporu’nda güncellenmiş varsayımlarını, orta vadeli görünüm değerlendirmelerini ve yıl sonu enflasyon tahminini paylaşması bekleniyor.

Haftanın en önemli verisi, Cuma günü ABD’de açıklanacak Temmuz ayı istihdam raporu olacak. ABD’de bu hafta ayrıca, Salı günü Haziran ayı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş pozisyonları verileri yayımlanacak. Çarşamba günü Temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı ile PMI ve ISM hizmet sektörü verileri takip edilecek. Perşembe günü ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Hafta boyunca Fed yetkililerinin konuşmaları da piyasaların odağında olacak.

Euro Bölgesi’nde Çarşamba günü Temmuz ayı PMI hizmetler verisi; Perşembe günü de ECB’nin ekonomik bülteni yayımlanacak.

Siyasi takvimde ise ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde hareketlilik sürüyor. Salı günü Kansas, Michigan, Missouri ve Washington eyaletlerinde, perşembe günü ise Tennessee eyaletinde ön seçimler düzenlenecek.

Küresel şirket bilançoları tarafında Salı günü SpaceX ve HSBC’nin, Perşembe günü ise Nintendo ve Warner Bros. Discovery’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Yurt içinde bilanço sezonu yoğun şekilde devam ediyor. Salı günü Aselsan, Tüpraş, Ford Otosan ve Aygaz’ın; Çarşamba günü Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türk Telekom ve Brisa’nın; Perşembe günü Albaraka Türk’ün; Cuma günü de Borusan Birleşik’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Kısa vadede jeopolitik haber akışı ve bilanço sezonu yakından izlenirken, ABD istihdam piyasasının görünümü ve Fed’e ilişkin beklentiler de Dolar, tahvil faizleri ve risk iştahının yönü açısından belirleyici olacak.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”