ING’den İşletmelere Daha Kolay ve Zahmetsiz Taşıt Kredisi Deneyimi

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, işletmelere daha zahmetsiz ve kolay bir bankacılık deneyimi sunmak adına önemli bir adım atarak İşim İçin Taşıt Kredisi ürününün doküman imza süreçlerini dijitalleştirdi. Bu kapsamda işletmeler, ING Mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden taşıt kredisi için kolayca başvuru yapabiliyor. Limit onayının ardından ise şahıs şirketi sahibi müşteriler, kredi kullandırımı için gerekli dokümanları dijital kanallar üzerinden imzalayabiliyor. Böylece şubeye gitmeden işlemlerini diledikleri yerden tamamlayarak işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Bu kapsamda işletmeler, ihtiyaçlarına göre binek veya ticari araçlar için finansman sağlayan İşim İçin Hızlı Limit ile araç alım sürecini kolayca başlatabiliyor. Dijital başvuru sayesinde süreci şubeye gitmeden yönetebiliyor; avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Serbest meslek sahipleri, şahıs şirketleri ve KOBİ'lerin başvurabildiği ürün kapsamında, araç değerinin yüzde 80'ine varan finansman imkânının yanı sıra 3 aya kadar erteleme ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Ayrıca İşim İçin Taşıt Kredisi kullanan müşteriler, ING Bonus Business Card başvurusu yapmaları halinde ilk depo yakıt tutarı bonus kampanyasından da yararlanabiliyor.

Hüsniye Ulu: İşletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve işlerine daha fazla odaklanmasına katkı sağlıyoruz.

Dijital müşteri deneyimini güçlendiren ürün ve hizmetleriyle işletmelerin finansal süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu şunları söyledi: “İşletmelerin finansal ihtiyaçlarına hızlı, kolay ve zahmetsiz çözümler sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. En sevilen dijital banka olma hedefimiz doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bankacılık işlemlerinde sunduğumuz masrafsız bankacılık deneyimini, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni dijital çözümlerle desteklemeye devam ediyoruz. İşim İçin Taşıt Kredisi ürünümüzün dijitalleşmesiyle birlikte işletmeler, şubeye gitmeden, diledikleri yerden başvurularını tamamlayabiliyor ve süreçlerini kolayca yönetebiliyor. Bu adımın, müşterilerimizin zamandan tasarruf etmesine, bankacılık işlemlerini zahmetsiz şekilde gerçekleştirmesine ve işlerine daha fazla odaklanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

ING Türkiye Hakkında:

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerliyor. Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunmayı hedefleyen ING Türkiye, “Sen hayatını yaşa” marka yolu ile insanların hayatında bankacılığın daha az yer tutması gerektiğine dikkat çekerken; “Aslan gibi banka, arkanda” söylemiyle de bankacılığı zahmetsiz hale getirerek hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için müşterilerinin yanında olduklarını vurguluyor. Stratejisinde üstün müşteri deneyimini ve sürdürülebilirliği önceliklendiren ING Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye (SKD) üyesi ve UN WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri imzacısı.