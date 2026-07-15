ING’den profesyonel meslek sahiplerine 2,4 milyon TL’ye varan finansman desteği

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, profesyonel meslek sahiplerine yönelik geliştirdiği Profesyonel Limit finansman paketini yeniledi. Yenilenen paket kapsamında kredi, şirket kartı ve Destek Hesap limitleri toplamda 2.400.000 TL’ye yükseltilirken, hizmet verilen meslek gruplarının kapsamı da genişletildi. Mali müşavirler, muhasebeciler, avukatlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler ve doktorların yanı sıra sigorta acente ve eksperleri, mimarlar ve mühendisler de artık Profesyonel Limit’ten yararlanabiliyor. Profesyonel Limit, şahıs işletmelerine ihtiyaç duydukları finansal çözümleri tek çatı altında, uçtan uca dijital deneyimle ve esnek ödeme seçenekleriyle sunuyor.

Yüksek limitli finansman desteği

Yenilenen paket ile profesyoneller; yatırım, büyüme ve günlük nakit akışı ihtiyaçlarını yüksek limitli finansman desteğiyle karşılayabiliyor. Tek başvuru ile ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerine erişim sağlanması, finansal yönetimde önemli bir kolaylık sunuyor. Profesyoneller dijital kanallar üzerinden toplamda 2.400.000 TL’ye varan finansman desteğine başvurabilirken, paket kapsamında 1.500.000 TL’ye kadar taksitli ticari kredi, 650.000 TL’ye kadar şirket kredi kartı ve 250.000 TL’ye kadar Destek Hesap imkânı sunuluyor.

Dijital, hızlı ve daha esnek finansman deneyimi

ING müşterisi olan ya da olmayan şahıs işletmeleri, finansmana şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Uçtan uca dijital bir deneyimle tasarlanan hizmet ile işletmeler, dakikalar içinde başvurularını tamamlayabilirken, hızlı kredi değerlendirmesinin ardından finansmana kısa sürede erişebiliyor. Profesyonel Limit, sunduğu esnek ödeme seçenekleriyle de öne çıkıyor. Güncellenen yapıda; 3 ay erteleme seçeneği, 48 aya varan vade imkânı ve işletme ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen ödeme planları ile daha esnek bir finansman yönetimi sunuluyor.

Hüsniye Ulu: Profesyonellerin büyüme yolculuklarını desteklemeyi sürdüreceğiz

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu şunları söyledi: “Profesyonel meslek sahipleri işlerini büyütürken hızlı, kolay ve esnek finansman desteğine ihtiyaç duyuyor. Biz de Profesyonel Limit’i bu ihtiyaçlardan yola çıkarak daha yüksek limitler ve daha geniş bir kapsama sahip olacak şekilde yeniledik. Amacımız yalnızca finansman sunmak değil; profesyonellerin ihtiyaç duydukları çözümlere tek başvuruyla, uçtan uca dijital ve zahmetsiz bir deneyimle ulaşmalarını sağlamak. ING olarak dijital ve yenilikçi çözümlerimizle işletmelerin büyüme yolculuklarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”