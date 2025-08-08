ING’den Turuncu Hesap Sahiplerine Özel Fırsat: Yeniden Hoş Geldin Faizi

ING’nin günlük yüksek faiz sunan Turuncu Hesap ürünü, %49 oranındaki güncel Hoş Geldin Faizi ile öne çıkıyor. Vade bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran Turuncu Hesap, birikimlerinizi günlük yüksek faiz ile değerlendirme imkanı sunuyor. Turuncu Hesap’ı ilk kez açan ING müşterileri, 45 gün boyunca Hoş Geldin Faizi’nden yararlanabiliyor.

Turuncu Hesap’a geri dönenlere: Yeniden Hoş Geldin Faizi

Daha önce Turuncu Hesap kullananlar için de fırsatlar bitmiyor. 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, birikimlerini yeniden Turuncu Hesap’a taşıyan müşteriler de 45 gün boyunca Hoş Geldin Faizi ile kazanmaya devam ediyor. Turuncu Hesap’ın güncel Hoş Geldin Faizi oranı %49.

Kampanyadan faydalanmak için:

01.05.2025 tarihinden önce TL Turuncu Hesap açmış olmak

01.05.2025 – 31.07.2025 tarihleri arasında ING’deki toplam TL mevduat bakiyesinin 10.000 TL’nin altında olması yeterli.

ING Mobil ile zahmetsiz hesap açılışı

Turuncu Hesap, şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden kolayca açılabiliyor. Müşteriler, günlük yüksek faizle birikim yaparken hesaplarından vadeleri bozulmadan istedikleri zaman para çekip yatırabiliyor. Böylece hem esnek hem de kazançlı bir bankacılık deneyimi yaşanıyor.

Detaylı bilgi için tıklayın.