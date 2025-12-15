ING’den yeni iş kuranlara destek: Masrafsız bankacılık ve yüksek günlük faiz fırsatı

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık ve yüksek günlük faiz fırsatı sunuyor. Bu kapsamda yeni kurulan işletmeler, 7/24 ücretsiz para transferi ile masrafsız bankacılıktan yararlanabiliyor. Ayrıca, ilk kez İşim İçin Turuncu Hesap açan işletmeler, kuruluşlarının ilk yılı boyunca 2 milyon TL’ye kadar yüzde 43 güncel Hoş Geldin Faizi ile günlük kazanç elde edebiliyor. Yeni işletmelerin muhasebe işlemlerini kolayca dijitalden yapabilmeleri için ücretsiz ön muhasebe yazılım desteği, e-fatura entegrasyonu ve avantajlı POS teklifleri de ilerleyen günlerde işletmelere sunulacak. Teknoloji, inovasyon, yaratıcı endüstriler, profesyonel meslekler ve daha birçok alanda faaliyet gösteren tüm yeni şahıs firmaları, ING Mobil üzerinden kolayca ING müşterisi olarak fırsatlardan yararlanabiliyor.

Her gün kazandıran esnek hesap

İşim İçin Turuncu Hesap ile işletmeler, vade beklemeden birikimlerini günlük olarak değerlendirebiliyor. Alt limitin üzerindeki bakiyelere her gün faiz işlerken, kazanılan faiz anapara üzerine ekleniyor ve böylece işletmeler bileşik getirinin avantajından yararlanıyor. İşletmeler diledikleri zaman hesaptan para çekip yatırabiliyor ve paralarını esnek bir şekilde yönetebiliyor.

"Yeni kurulan işletmelerin kuruluş yolculuklarından itibaren yanlarındayız"

KOBİ’lerin ekonominin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, “Yeni kurulan işletmelerin ve KOBİ’lerin kuruluş yolculuğunun en başından itibaren yanlarında olmayı ve onları güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. Rekabetin hızla şekillendiği bu dönemde işletmelerin zamandan tasarruf etmesi, finansal hizmetlere hızlı erişmesi ve maliyetlerini azaltması daha da önemli hale geldi. Biz de bu anlayışla, işini yeni kuranlara masrafsız, zahmetsiz ve avantajlı finansal hizmetler sunuyor; bu yolculukta her zaman yanlarında durmayı taahhüt ediyoruz. Masrafsız bankacılık hizmetleriyle onları desteklerken, günlük faiz ile birikimlerinin değer kazanmasını sağlıyoruz. Böylelikle, yeni işletmelerimiz işlerini büyütmeye odaklanırken, paraları ödemelerine kadar yüksek faizli günlük vadeli hesapta değer kazanmaya devam ediyor. Üstelik tüm süreç ING Mobil ile tamamen dijital olarak ilerliyor; böylece işini yeni kuranlar bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetebiliyor. Yeni işletmelerin hem ilk adımlarında hem de büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.