ING'nin global gücüyle, yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatları tek platformda

ING Türkiye’nin iştiraki ING Yatırım, bireysel yatırımcıların yurt dışı piyasalarda işlem yapabilmesini sağlayan yeni hizmetini hayata geçirdi. Bu kapsamda yatırımcılar, yurt içi piyasalarının yanı sıra Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, ETF'ler ve vadeli işlem kontratlarına erişim sağlayarak dünyanın farklı bölgelerindeki yatırım fırsatlarını tek bir platform üzerinden değerlendirebilecek. Böylece hem yerel hem de uluslararası piyasalarda işlem yaparak, portföylerini farklı coğrafyalar, sektörler ve para birimleri bazında çeşitlendirebilecek; dünyanın önde gelen şirketlerine ve global yatırım temalarına dijital ve kullanıcı dostu bir deneyimle ulaşabilecek.

Yerel ve global piyasalara tek platformdan erişim

Yeni hizmet kapsamında yatırımcılar, farklı coğrafyalardaki şirketleri ve büyüme fırsatlarını değerlendirebilirken, döviz bazlı yatırım alternatiflerine de tek bir platform üzerinden ulaşabilecek. Uzun vadeli varlık birikimi hedeflerini destekleyecek daha geniş yatırım seçeneklerinden faydalanabilecek olan yatırımcılar, Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Hesabı’nı aktive edip hesaplarına döviz transferi yaptıktan sonra küresel piyasalarda işlem gören yatırım araçlarına erişebilecek. Ayrıca 31 Ekim 2026’ya kadar geçerli olacak şekilde sunulan kampanya kapsamında, platform üzerinden ABD hisse senedi piyasalarında gerçekleştirilen ilk 25 işlemin komisyon tutarlarının %75’i müşterilere iade edilecek. ABD piyasalarında uygulanan standart komisyonlar üzerinden geçerli olan ve müşteri başına toplamda 100 ABD dolarına kadar sunulan bu avantaj, yatırımcıların ABD piyasalarındaki fırsatları daha düşük işlem maliyetleriyle değerlendirmelerine olanak tanıyacak.

Sezin Erken: ING’nin global ağı ve yatırım alanındaki uzmanlığını müşterilerimizle buluşturuyoruz

Yenilikle ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, şunları söyledi: “Günümüzde yatırımcılar için hız, kolaylık ve zahmetsiz bir deneyim her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, farklı yatırım alternatiflerine tek bir platform üzerinden kolayca erişerek yatırımlarını yönetmek istiyor. Biz de dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan ve Avrupa’nın en iyi perakende bankası seçilen ING Grubu’ndan aldığımız güçle yatırım deneyimini sürekli ileriye taşıyoruz. ING’nin 18 ülkede 40’tan fazla piyasaya uzanan global ağı ve yatırım alanındaki uzmanlığını müşterilerimizle buluşturarak, yatırımcılarımızın dünyanın farklı bölgelerindeki fırsatlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Yurt dışı piyasalara erişim hizmetimizle müşterilerimizin global yatırım fırsatlarına ulaşmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini destekliyoruz. Yatırımcıları yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fırsatlarla tek bir platformda buluşturarak kullanıcı dostu ve bütüncül bir yatırım deneyimi sunuyor, hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.”