Kişiliğiniz servetinizi belirliyor olabilir: Kimler daha kolay zenginleşiyor?

Finansal Planlama dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kişilik özellikleri servet birikimi üzerindeki sanılandan fazla etkili oluyor. Open University Business School’dan Mark Fenton-O’Creevy ile Norveç İşletme Okulu’ndan Adrian Furnham tarafından yürütülen çalışma, para yönetiminde “kişilik faktörlerinin” sanıldığından daha önemli olabileceğini ortaya koyuyor.

İngiltere’de 3.240 yetişkinin verileri incelenerek hazırlanan araştırmada, katılımcıların konut, tasarruf ve yatırımları incelendi. Ayrıca katılımcıların yaş, eğitim, gelir ve cinsiyet gibi demografik verileriyle “Beş Faktör Kişilik Modeli” testleri de karşılaştırıldı.

Zenginlikte en etkili faktörler

Araştırma sonuçlarına göre, servet birikimi için en etkili faktörler yaş ve hanehalkı geliri olurken, bu klasik değişkenlerin ötesinde özellikle kişiliğe yönelik “sorumluluk” öne çıktı.

Düzenli, planlı ve disiplinli bireylerin daha fazla tasarruf yaptığı ve yatırımlarını daha istikrarlı biçimde yönettiği belirlendi.

Kişinin karakterinde sorumluluk ne kadar yüksekse, eğitim ve cinsiyet gibi değişkenlerden daha öne çıkarak serveti üzerinde daha etkili oluyor.

Hangi özellikler dezavantajlı?

Bazı kişilik özellikleri servet birikimi açısından dezavantaj yaratabiliyor.

Dışadönük bireylerin tasarruf ve yatırımlarının daha düşük olduğu görülürken, daha gösterişli olan otomobil, sanat eseri, mücevher gibi varlıklara harcama yapma eğilimlerinin yüksek olduğu görüldü.

Uyumluluk özelliği yüksek olan bireylerdeyse tasarruf eğilimi “görece” zayıf kalıyor. Araştırmacılar uyumlu davranan kişilerin başkalarına karşı daha cömert ve paylaşımcı olmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Kişilik özelliklerine göre yatırım tercihi

Araştırmacılar, sonuçların finansal okuryazarlık ve danışmanlık açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kişilerin karakteristik özelliklerine göre, tasarruf ve yatırım davranışlarının şekillendiğine dikkat çekilirken, kişiye özel finansal planlamanın da bu durumda daha verimli sonuçlar verebileceği öngörülüyor.