Mahfi Eğilmez tek tek anlattı: SPK'nın düzenlemesi hangi fonları etkileyecek?

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Fonlarına İlişkin Rehber’de yaptığı değişiklikler, fon sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladı. Düzenlemeler, yatırım fonlarının belirli hisselerde taşıyabilecekleri pozisyonlardan portföy yönetim şirketlerinin sermaye yapılarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Yeni kuralların özellikle serbest fonlar ve fiili dolaşımı düşük şirketlerin hisselerinde yoğunlaşan portföyler üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise “Fonumu satmalı mıyım?” oldu. Mahfi Eğilmez, bu soruya tek bir yanıt vermenin mümkün olmadığına işaret ederek, yatırımcıların öncelikle fonlarının içeriğine ve yeni düzenlemelerin bu portföy üzerindeki muhtemel etkilerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Eğilmez, "Kendime yazılar" blogunla kaleme aldığı köşesinde şunları söyledi:

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yaptığı değişiklikler, yatırım fonlarının portföy yönetiminden belirli hisselerde taşıyabilecekleri pozisyonlara kadar birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

Düzenleme, özellikle serbest fonların yatırım stratejileri ve portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Fonların Hisse Pozisyonlarına Yeni Sınırlar

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri, yatırım fonlarının belirli hisselerde oluşturabileceği pozisyonlara ilişkin sınırlar.

Buna göre fonların bir şirkette taşıyabileceği pozisyon büyüklüğü, şirketin fiili dolaşım oranı dikkate alınarak belirli limitlere tabi olacak. Bunun yanında, aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen birden fazla fonun aynı hissede oluşturabileceği toplam pozisyon da sınırlandırılacak.

Bu değişiklik, özellikle fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde yüksek pozisyon taşıyan fonlar açısından önem taşıyor.

Yeni kurallara uyum sağlamak amacıyla bazı fonların portföylerinde değişiklik yapması gerekebilir. Belirli hisselerdeki pozisyonların azaltılması durumunda, fon yöneticileri farklı hisselere veya başka yatırım araçlarına yönelebilir.

Burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı var: Bir fonun belirli bir hissedeki pozisyonunu azaltması, fon yöneticisinin o şirket hakkındaki görüşünün olumsuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Gerçekleşen satışın nedeni yalnızca yeni mevzuata uyum sağlamak da olabilir.

Hangi Fonlar Daha Fazla Etkilenecek?

Düzenlemenin tüm fonlar üzerindeki etkisinin aynı olması beklenmiyor. Etkinin boyutu, fonun türüne, yatırım stratejisine ve mevcut portföy dağılımına göre değişebilir.

Para piyasası fonları: Kısa vadeli ve likit araçlara yatırım yapan para piyasası fonlarında düzenlemenin doğrudan etkisinin daha sınırlı olması beklenebilir.

Altın ve kıymetli maden fonları: Altın ve diğer kıymetli madenlere odaklanan fonlarda düzenlemenin etkisi görece sınırlı kalabilir. Bu fonların performansında altın fiyatları ve döviz kuru gibi piyasa dinamikleri daha belirleyici olmaya devam edecektir.

Hisse senedi fonları: Özellikle fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde yüksek pozisyon taşıyan fonlar açısından portföy değişiklikleri gündeme gelebilir.

Serbest fonlar: Daha esnek yatırım stratejileri ve farklı yatırım araçlarını kullanabilmeleri nedeniyle serbest fonlar, yeni pozisyon sınırlarının etkilerinin daha yakından izlenmesi gereken fon gruplarından biri.

Bu nedenle serbest fon yatırımcıları açısından yalnızca fonun geçmiş performansına değil, önümüzdeki dönemde portföy dağılımında meydana gelebilecek değişikliklere de bakmak önem kazanıyor.

Portföy Yönetim Şirketleri İçin de Yeni Koşullar Geliyor

Değişikliklerin etkisi yalnızca yatırım fonlarıyla sınırlı değil. Portföy yönetim şirketlerinin sermaye yapısı ve faaliyetlerine ilişkin de yeni koşullar getiriyor.

2027 yılı için geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinde başlangıç ve asgari ödenmiş sermaye şartının 500 milyon TL, faaliyetleri sınırlı şirketlerde ise 250 milyon TL olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, oluşturulabilecek serbest fon sayısının şirket bünyesinde çalışan portföy yöneticisi sayısıyla ilişkilendirilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Bu değişiklikler, yalnızca fonların portföy yapısını değil, portföy yönetim sektöründeki şirketlerin faaliyet modellerini ve fon kurma kapasitelerini de etkileyebilecek nitelikte.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Yeni düzenlemeyi gören yatırımcıların aklına gelen ilk soru genellikle aynı: “Fonumu satmalı mıyım?”

Ancak bu düzenleme açısından tüm fonlar için geçerli tek bir cevap vermek mümkün değil.

Öncelikle fonun türüne, yatırım stratejisine ve portföy dağılımına bakmak gerekiyor. Özellikle belirli hisselerde yoğunlaşan veya serbest fon gibi daha esnek yatırım stratejilerine sahip fonlarda, yeni kuralların portföyü nasıl etkileyebileceği takip edilmeli.

Bununla birlikte, yalnızca düzenleme haberine dayanarak bir alım veya satım kararı vermek doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Yatırımcı açısından daha önemli olan, fonun mevcut portföyünü ve fon yöneticisinin yeni kurallara uyum kapsamında yapabileceği değişiklikleri anlamak.

Örneğin bir fonda belirli bir hissenin ağırlığının azalması, her zaman o hisseye ilişkin yatırım görüşünün değiştiği anlamına gelmeyebilir. Mevzuat kaynaklı zorunlu portföy değişiklikleri ile yatırım kararı nedeniyle yapılan işlemleri birbirinden ayırmak gerekiyor.

Fonumu Satmalı mıyım?

Özellikle serbest fonlar ile portföy yönetim şirketlerinin yeni düzenlemeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Diğer fonlarda ise etkinin boyutu mevcut portföy dağılımına bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle yatırımcı açısından asıl soru “Fonumu satmalı mıyım?” değil; “Fonumun portföyünde ne var ve yeni kurallar bu portföyü nasıl değiştirebilir?” olmalı.

Yeni düzenlemeleri değerlendirirken fonun yatırım stratejisine, portföy dağılımına ve yapılabilecek değişikliklerin fonun risk ve getiri profilini nasıl etkileyebileceğine birlikte bakmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır."