Şirket Nakit Akışını Günlük Faizle Değerlendirme Rehberi

Bunun için günlük faizli ticari hesap avantajlarından yararlanabilirsiniz. Limitet ya da şahıs şirketi hesabı sahibiyseniz, vadesiz hesabınızda bulunan nakit üzerinden günlük faiz alabilirsiniz. Bu şekilde bir yandan optimum nakit yönetimi sağlarken, paranızın enflasyon karşısındaki değer kaybını azaltabilirsiniz. Firmanız için bu avantajlardan yararlanmak isterseniz dijital başvuru ile kısa sürede ticari hesap açma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Nakit Akışını Günlük Faizde Değerlendirmenin Avantajları

İster limited şirket sahibi olun isterseniz şahıs şirketi, firmanızın nakit akışını günlük faizde değerlendirebilirsiniz. Şahıs şirketi kuruluşu yaptıktan sonra NFC özellikli bir telefonla gecelik faiz fırsatından anında yararlanabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı üzere günlük faiz oranları her gün için yeniden belirlenir. Bu şekilde ani gelişen nakit ihtiyaçlarınız için vade bozulmasını beklemenize gerek kalmaz. Kurumsal likiditeyi destekleyen günlük faizin diğer avantajları ise şu şekildedir:

Günlük faiz her gün için yenilenir. Böylece nakit ihtiyacınız olduğunda faiz kaybı yaşamadan anında nakit kullanabilirsiniz. Harcama yapmadığınız günlerde ise nakit tutarınız faizde değerlenmeye kesintisiz devam eder.

Paranız vadesiz hesapta beklerken herhangi bir kazancınız olmaz. Ancak gecelik faizde hem getiri sağlar hem de paranızı anında kullanabilirsiniz.

Bileşik getiri sistemi sayesinde, bir gün önce kazandığınız faiz tutarından da tekrar faiz kazanabilirsiniz. Bu şekilde hesabınızdaki anaparayı istikrarlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Böylelikle her yeni gün faiz uygulanacak toplam nakit miktarınız da artar.

Faiz her gün yenileneceği için hem anaparayı hem de faiz getirisini yeniden değerlendirebilirsiniz. Paranızın boşta beklemesini önleyerek enflasyon etkisini güvenle azaltabilirsiniz.

Otuz iki günlük standart mevduatlarda vade öncesi para çekmek isterseniz faiz getirisinden yararlanamazsınız. Ancak günlük faizde dilediğiniz tutarı çekebilir, kalan tutarı faizle işletmeye devam edebilirsiniz.

Firmanızın hesabında bulunan nakdi, fatura veya ödemelerinizin son tarihine kadar günlük faizde bekleterek ekstra kazanç sağlayabilirsiniz.

Şahıs Şirketi İçin Ticari Hesap Açma

Nakit akışınızı günlük faizde değerlendirmek için büyük bir kurumsal işletme olmanıza gerek yok. Şahıs şirketi hesabı olan KOBİ ve girişimciler de nakit akışını günlük faizle kolayca değerlendirebilir. Nakit birikiminizi günlük faizde değerlendirmek isterseniz öncelikle şahıs şirketi için ticari hesap açma işlemini tamamlamanız gerekir. Bu işlem oldukça basittir. Dijitalden başvuru yaparak ve müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşerek anında şirket hesabınızı açabilirsiniz.

NFC özellikli akıllı telefonunuzdan kimlik kartınızı okutabilir, ardından bankanızın müşteri yetkilisiyle hızlıca görüşebilirsiniz. Sadece birkaç dakika süren bu görüşmenin ardından hemen şahıs şirketi hesabı özelliklerini kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra firmanızın nakit akışını desteklemek için hoş geldin faizi fırsatından yararlanabilirsiniz. Yüksek getiri sunan hoş geldin faizi süreniz bittikten sonra bile, bankanızın avantajlı oranlarıyla kazanmaya devam edebilirsiniz.

KOBİ bankacılık avantajları piyasadaki tüm dinamik firmalar için erişilebilir durumdadır. Şahıs, limited veya anonim şirketler de ticari hesap açma işlemlerinin ardından bu ayrıcalıklardan yararlanabilir. Ticari hesap açma sürecini tamamladıktan sonra firmanızın nakit birikimini doğrudan günlük faizde tutabilirsiniz. Günlük faizdeki tutarı dilediğiniz an çekebileceğiniz için firmanızı hiçbir nakit sıkıntısına sokmazsınız. Ancak bu parayı kullanmadığınızda, diğer mevduat hesapları gibi anapara ve faiz üzerinden bileşik getiri kazanabilirsiniz. Bu finansal esneklik, firmanızın birikimlerini artırdığı gibi operasyonel harcamalarınız için anlık nakit kullanmanızı da sağlar.

KOBİ'ler İçin Nakit Akışı İpuçları

KOBİ'ler için güçlü ve sürdürülebilir bir nakit akışı sağlamak büyüme yolunda oldukça önemlidir. Firmanız için doğru nakit yönetimi araçlarını ve KOBİ bankacılık avantajlarını değerlendirirseniz işletme giderlerini yönetmek oldukça kolaylaşır.

Nakit birikiminizi anlık ihtiyaçlar için sadece vadesiz hesapta tutarsanız herhangi bir kazanç sağlayamazsınız. Ayrıca bu tutar enflasyon karşısında eriyebilir. Bunun önüne geçmek ve işletme giderlerini yönetmek için gecelik faiz fırsatlarını aktif olarak değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde paranızı vadesiz mevduat gibi dilediğiniz zaman harcayabilir, harcamadığınız günlerde ise faiz getirisi alabilirsiniz.

KOBİ olarak zamanı doğru kullanmak da nakit yönetimi kadar önemlidir. Şubeye gitmek, evrak tamamlamak, kaşe kullanmak ve ıslak imza atmak sizin için ciddi zaman kaybı olabilir. Bu nedenle günlük bankacılık işlemlerinizi doğrudan mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Bu sayede evrak, ıslak imza veya diğer bürokratik işlemler için banka şubesine gitmekten kurtulabilirsiniz.

Bir KOBİ olarak standart bankacılık işlemleri de sizin için önemli bir gider kalemi olabilir. Ancak profesyonel çözümlerle işletme giderlerini yönetmek ve masrafları sıfırlamak sizin elinizdedir. Ücretsiz havale, EFT, FAST işlemleri ve anlaşmalı ATM'lerden ücretsiz kullanım bu fırsatlar arasında yer alır.

Bu finansal araçlardan bir diğeri de işletmelere özel gecelik faiz uygulamalarıdır. Paranız bankada değerlenirken ihtiyacınız olan tutarı dilediğiniz an komisyonsuz çekebilirsiniz. Eğer anlık nakit ihtiyacınız yoksa paranız boş durmadan gecelik faizle firmanıza kazandırmaya devam eder. Firma olarak kısa vadede nakit çıkışı planlamıyorsanız otomatik yenileme talimatı verebilirsiniz. Bu şekilde nakit birikiminizin her gün faizden yararlanmasını sağlayarak zaman kazanabilirsiniz. Otomatik yenileme sayesinde rutin bankacılık işlemlerine zaman ayırmadan birikiminizi güvenceye alabilirsiniz.