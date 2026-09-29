Yunanistan Golden Visa Zirvesi 1 Ekim’de Ankara’da

Yunanistan’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Türk yatırımcılar için bu kez tek bir proje değil, farklı seçenekler aynı masada olacak. Yunanistan’ın farklı gayrimenkul geliştiricileri, Golden Visa odağında Türkiye’de ilk kez aynı zirve çatısı altında buluşuyor. Vesta Global’in Ankara’da düzenleyeceği zirvede yatırımcılar, Yunanistan’a gitmeden farklı projeleri ve lokasyonları karşılaştırabilecek; geliştiricilerle doğrudan görüşürken yatırımın hukuki boyutunu da uzmanlarla değerlendirebilecek.

Zirvede gayrimenkul geliştiricilerinin yanı sıra hukuk uzmanları ve yatırım profesyonelleri de yer alacak. Gün boyu sürecek birebir görüşmelere ek olarak düzenlenecek bilgilendirme oturumlarında Golden Visa programının genel yapısı, yatırım süreci ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken başlıklar ele alınacak.

Yunanistan’a gitmeden farklı yatırım alternatiflerini karşılaştırma imkanı

Yurt dışı gayrimenkul yatırımında yatırımcıların en önemli ihtiyaçlarından biri, farklı seçenekleri doğru bilgi ışığında karşılaştırabilmek. Vesta Global, Yunanistan Golden Visa Zirvesi ile yatırımcıların tek bir proje veya geliştiriciyle sınırlı kalmadan farklı yatırım alternatiflerini aynı etkinlik kapsamında değerlendirebilmesini hedefliyor.

Katılımcılar, Yunanistan’a gitmeden önce farklı projeleri ve lokasyonları inceleyebilecek, projelerin özelliklerini doğrudan gayrimenkul şirketlerinden öğrenebilecek ve merak ettikleri konuları birebir görüşmelerde sektör profesyonellerine yöneltebilecek. Böylece yatırımcılar; bütçelerine, beklentilerine ve yatırım hedeflerine uygun seçenekler hakkında daha kapsamlı bilgi edinme imkanına sahip olacak.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, zirvenin çıkış noktasını şöyle anlatıyor:

“Yurt dışı gayrimenkul yatırımında en önemli konulardan biri yatırımcının önünde gerçekten alternatiflerin olması. Tek bir projeyi değerlendirmekle, farklı projeleri, lokasyonları ve yatırım modellerini yan yana görerek karşılaştırmak arasında önemli bir fark var. Yunanistan Golden Visa Zirvesi ile yatırımcılara, Yunanistan’a gitmeden farklı geliştiricilerle doğrudan görüşebilecekleri ve seçenekleri karşılaştırabilecekleri bir platform sunuyoruz. Amacımız, yatırımcıların sorularına doğrudan kaynağından yanıt almasını ve kararlarını daha fazla bilgiyle verebilmesini sağlamak.”

Gayrimenkul yatırımının hukuki boyutu da zirvenin gündeminde

Yunanistan Golden Visa Zirvesi’nde yalnızca gayrimenkul projeleri değil, yatırımın hukuki boyutu ve Golden Visa süreci de ele alınacak. Etkinliğe, Yunanistan’da Golden Visa ve hukuki süreçler konusunda uzmanlaşmış Vardikos Hukuk Firması da katılacak. Böylece yatırımcılar gayrimenkul geliştiricileriyle proje ve yatırım alternatiflerini değerlendirirken, Golden Visa başvuruları ve hukuki prosedürler hakkındaki sorularını da doğrudan uzmanlara yöneltebilecek.

Narazan, yatırım sürecinin bütüncül değerlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Golden Visa yatırımı yalnızca bir gayrimenkul satın alma işlemi değil. Gayrimenkulün niteliği, yatırım modeli, hukuki süreç ve oturum sürecinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de zirveyi tüm bu başlıkların aynı etkinlik kapsamında ele alınabileceği kapsamlı bir yatırımcı buluşması olarak tasarladık.”

‘Başlangıç noktamız proje değil, yatırımcının ihtiyacı’

Uluslararası gayrimenkul, oturum ve yatırım yoluyla global mobilite alanında faaliyet gösteren Vesta Global, yatırımcıyı tek bir proje veya geliştiriciye yönlendirmek yerine farklı alternatifleri değerlendirebileceği bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Narazan, Vesta Global’in yaklaşımını şöyle özetliyor:

“Bizim için başlangıç noktası proje değil, yatırımcının ihtiyacı. Bütçesi ne, yatırımdan ne bekliyor, hangi lokasyonla ilgileniyor, Golden Visa onun için ne ifade ediyor? Önce bunları anlamak gerekiyor. Ardından alternatifleri yan yana koyarak doğru karşılaştırmayı yapmak mümkün. Zirvede de yatırımcılara ‘tek seçenek bu’ demek yerine farklı alternatifleri görme, soru sorma, karşılaştırma ve kendi ihtiyaçlarına uygun seçeneği değerlendirme imkanı sunmak istiyoruz.”

Yunanistan’daki vergi gündemi yatırım maliyetlerini öne çıkarıyor

Yunanistan’da gayrimenkul devir vergisinin mevcut yüzde 3 seviyesinden yüzde 15’e çıkarılmasına yönelik açıklamalar, gayrimenkul ve Golden Visa yatırımlarında toplam maliyet hesabını yatırımcılar açısından daha önemli bir gündem maddesi haline getiriyor.

Açıklanan değişikliğin 2027 yılında yürürlüğe girmesinin planlanması nedeniyle 2026 yılı, Yunanistan’da yatırım alternatiflerini değerlendiren yatırımcılar açısından yakından takip edilen bir dönem olarak öne çıkıyor. Zirvede yatırımcılar, mevcut yatırım seçeneklerini değerlendirmenin yanı sıra süreçle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan sektör profesyonellerine ve uzmanlara danışabilecek.

Zirve 1 Ekim’de Marriott Ankara’da

Yunanistan Golden Visa Zirvesi, 1 Ekim Perşembe günü 10.00–19.00 saatleri arasında Marriott Ankara’da gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik boyunca yatırımcılar, katılımcı gayrimenkul şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüşerek projeler ve yatırım alternatifleri hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Saat 11.00 ve 15.00’te gerçekleştirilecek iki ayrı bilgilendirme oturumunda ise Yunanistan Golden Visa programının genel yapısı, yatırım süreci, hukuki boyutu ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken başlıklar ele alınacak.

Zirvede Vardikos Hukuk Firması’nın yanı sıra Arish, Go Greece, MIBS, Oikos, Renty, Vakon ve Zafido’nun yer alması planlanıyor.

Vesta Global, Ankara buluşmasıyla yatırımcıların Yunanistan’a gitmeden önce farklı geliştiricileri tanımasını, projeleri doğrudan kaynağından incelemesini, yatırım alternatiflerini karşılaştırmasını ve hukuki süreçler hakkında uzmanlardan bilgi almasını hedefliyor.

Zirveye katılmak isteyen yatırımcılar, Vesta Global’in web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak ücretsiz kayıt yaptırabilecek.