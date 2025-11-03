  1. Ekonomim
  4. BİM 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Casper VIA A40 Cep Telefonu geliyor

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07 Kasım 2025 Cuma indirimleri...

