  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor!

07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07 Kasım 2025 Cuma indirimleri...

07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,750 TL

1 | 119
07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! - Sayfa 2
2 | 119
07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! - Sayfa 3
3 | 119
07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Philips Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! - Sayfa 4

ARZUM NUVO ION SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 1,190 TL

4 | 119