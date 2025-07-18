1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor
İnsan sağlığı için tam bir antioksidan deposu olan aronya bitkisini eken çiftçi paraya para demiyor.
Türkiye’de 2 yıl önce ilk defa ekilen ve yüksek verim alınan aronya bitkisi artık çiftçinin ilgisini çekiyor.
Vatandaşlar büyük kazanç imkanı olan aronya bitkisini özellikle Marmara bölgesinde ekerek yüksek kazanç planları yapıyor.
DÖNÜM BAŞI 200 BİN TL KAZANÇ İMKANI
trthaber.com’daki bilgiye göre projenin fikir babalarından Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş da 2 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğüyle çalışma yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, “5-6 kişiye örnek bahçeler oluşturduk ve gördük ki bir yıl içerisinde çok iyi bir gelişme gösterdi. Kürtün’de küçük ölçekli tarım arazileri mevcut. Küçük arazilerden daha yüksek verimi nasıl elde edebiliriz diye Aronyayı tercih ettik. Çünkü Aronya bir dönüm yerde 1-1,5 tona kadar verim sağlayan ve kilosu 150-200 lira civarında olan bir ürün. Dönümde 4-5 yıl sonra 150-200 bin lira gibi bir gelir sağlayacak. Kürtün’de bundan daha iyi gelir elde edilebilecek başka bir ürün yok. Sadece fasulye var. Şimdi alternatif ürün olsun diye Aronya’yı tercih ettik” diye konuştu.