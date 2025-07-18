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  4. 1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor

1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor

İnsan sağlığı için tam bir antioksidan deposu olan aronya bitkisini eken çiftçi paraya para demiyor.

1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor - Sayfa 1

Türkiye’de 2 yıl önce ilk defa ekilen ve yüksek verim alınan aronya bitkisi artık çiftçinin ilgisini çekiyor.

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1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor - Sayfa 2

Vatandaşlar büyük kazanç imkanı olan aronya bitkisini özellikle Marmara bölgesinde ekerek yüksek kazanç planları yapıyor.

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1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor - Sayfa 3

DÖNÜM BAŞI 200 BİN TL KAZANÇ İMKANI

trthaber.com’daki bilgiye göre projenin fikir babalarından Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş da 2 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğüyle çalışma yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, “5-6 kişiye örnek bahçeler oluşturduk ve gördük ki bir yıl içerisinde çok iyi bir gelişme gösterdi. Kürtün’de küçük ölçekli tarım arazileri mevcut. Küçük arazilerden daha yüksek verimi nasıl elde edebiliriz diye Aronyayı tercih ettik. Çünkü Aronya bir dönüm yerde 1-1,5 tona kadar verim sağlayan ve kilosu 150-200 lira civarında olan bir ürün. Dönümde 4-5 yıl sonra 150-200 bin lira gibi bir gelir sağlayacak. Kürtün’de bundan daha iyi gelir elde edilebilecek başka bir ürün yok. Sadece fasulye var. Şimdi alternatif ürün olsun diye Aronya’yı tercih ettik” diye konuştu.

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1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor - Sayfa 4

ARONYANIN FAYDALARI NEDİR?

medicana.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre aronya bitkisinin faydaları şöyle:

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