1 haftada serveti 700 milyon dolar geriledi! En zengin 10 Türk listesi güncellendi
Servetinde 700 milyon dolarlık erime herkesi şaşırttı. Forbes’un yayımladığı "Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi" sıralamasında dikkat çeken değişim… İpek Kıraç’ın serveti kısa sürede 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Kayıbın nedeni açıklanmazken, zirvedeki sıralama tekrardan şekillendi.
Forbes’un dört gözle beklenen "Türkiye’nin En Zenginleri" listesi güncellendi. İş camiasının en kuvvetli patronlarını sıralayan raporda bu kez sert bir servet düşüşü öne çıktı. İpek Kıraç’ın geçtiğimiz haftalarda 3,1 milyar doları aşan varlığı kısa süre içinde 2,4 milyar dolara kadar geriledi.
Ortalama 700 milyon dolarlık kaybın arkasındaki nedenlere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, listede zirve yarışı ve sektör dağılımı yeniden gündeme geldi. Gıda, enerji, savunma sanayi, inşaat ve finans gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının yer aldığı sıralama, Türkiye ekonomisinin güç dengelerine de ışık tuttu. İşte en zengin 10 Türk