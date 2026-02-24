1 haftada serveti 700 milyon dolar geriledi! En zengin 10 Türk listesi güncellendi

Forbes’un dört gözle beklenen "Türkiye’nin En Zenginleri" listesi güncellendi. İş camiasının en kuvvetli patronlarını sıralayan raporda bu kez sert bir servet düşüşü öne çıktı. İpek Kıraç’ın geçtiğimiz haftalarda 3,1 milyar doları aşan varlığı kısa süre içinde 2,4 milyar dolara kadar geriledi.