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  4. 1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.143,63

Satış: 4.146,64

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,629.81

Satış: 6,779.76

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1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,218.18

Satış: 13,559.52

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,307.00

Satış: 27,719.00

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1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 66,298.08

Satış: 67,797.58

Ata altın fiyatı

Alış: 27,347.96

Satış: 28,031.29

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1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,519.23

Satış: 27,036.10

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,778.99

Satış: 3,781.74

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