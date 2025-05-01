1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Mayıs) ne kadar oldu? 1 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Mayıs Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.143,63
Satış: 4.146,64
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,629.81
Satış: 6,779.76
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,218.18
Satış: 13,559.52
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,307.00
Satış: 27,719.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 66,298.08
Satış: 67,797.58
Ata altın fiyatı
Alış: 27,347.96
Satış: 28,031.29
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