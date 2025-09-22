1 milyonu aşkın kişi ankete katıldı! İşte il il Türkiye'nin IQ ortalaması.: İlk sıradaki il şaşırttı

Türkiye’nin en zeki şehirleri araştırması 2025 neticelerini gün yüzüne çıkardı. 81 ili kapsayan ve 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket, şehirlerin ortalama IQ seviyelerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre Türkiye’nin en zeki ili açıklandı ve güncel liste kamuoyuna açıklandı. Zirvede yer alan şehir, eğitim düzeyi, kültürel altyapısı ve katılımcı profiliyle öne çıkarken, sıralamada üst sıralarda bulunan diğer şehirler de ön plana çıktı.