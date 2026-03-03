  1. Ekonomim
  4. 10 Mart 2026 Salı BİM’de gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde dev indirimler!

10 Mart 2026 Salı günü BİM’de alışveriş keyfi katlanıyor! Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük ihtiyaçlarınıza kadar pek çok üründe büyük indirimler sizi bekliyor. Bu Salı, bütçenizi zorlamadan evinizi ve kendinizi şımartabileceğiniz fırsatları kaçırmayın.

TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

TORKU TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 349 TL

