10 sürücüden 9’u kulak arkası ediyor. Bu hata Toyota, Renault, Honda, Volkswagen bakmıyor…

ANİ YÜKLENME MEKANİK PARÇALARI ZORLUYOR

Motor yüksek devirde çalışırken klimanın açılması, klima kompresörüne bağlı manyetik debriyajın aniden kilitlenmesine neden oluyor. Durgun haldeki kompresör milinin bir anda yüksek dönme hızına zorlanması, sistemde şiddetli bir mekanik şok etkisi yapıyor. Bu durum, kompresör debriyaj balatasının hızla aşınmasına ve V-kayışında aşırı gerilme kaynaklı kopma ya da kayma riskine yol açıyor.