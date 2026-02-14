10 yıllık pasaport ücretlerinde en pahalısı Türkiye! İşte ülke ülke pasaport ücretleri
10 senelik pasaport fiyatlarında ilk sıra Türkiye’nin! Küresel anlamda pasaport giderlerinde büyük farklılık oluşurken, Türkiye 307 dolarlık bedelle listenin en üst sırasında yer aldı. Vietnam’da ise benzer süre için pasaport ücreti sadece 8 dolar.
Pasaport, global düzeyde bireylerin en temel seyahat belgesi olarak öne çıkıyor. Fakat ülkeden ülkeye değişen fiyat politikaları dikkat çekici noktalara ulaştı. 10 senelik pasaport fiyatları kıyaslandığında Türkiye, 307 dolarlık maliyetle en pahalı ülke olurken Vietnam’da bu bedel sadece 8 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel mobilitenin anahtarı olan bu belgenin fiyatındaki uçurum, ülkelerin vatandaşlarına sunduğu maliyet yapısını yeniden gündeme taşıdı.