100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller

Otomobil alırken satın alma fiyatının yanı sıra yakıt tüketimi de en mühim unsurlardan biri haline geldi. İstanbul’daki güncel benzin, motorin, LPG ve elektrik fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamada, 100 kilometrede en düşük kullanım maliyetine malik otomobiller dikkat çekti. Listede bilhassa 196 TL civarında tüketim değeriyle öne çıkan model, rakipleriyle arasındaki farkı ortaya koydu.