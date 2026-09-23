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  4. 100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller

100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller

Akaryakıt ve elektrik ücretlerindeki değişim, araçların kullanım giderlerini de direkt tesir ediyor. Güncel İstanbul fiyatları üzerinden yapılan hesaplamada bazı otomobiller 100 kilometrede sadece 196 TL civarında enerji tüketiyor.

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100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller - Sayfa 1

Otomobil alırken satın alma fiyatının yanı sıra yakıt tüketimi de en mühim unsurlardan biri haline geldi. İstanbul’daki güncel benzin, motorin, LPG ve elektrik fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamada, 100 kilometrede en düşük kullanım maliyetine malik otomobiller dikkat çekti. Listede bilhassa 196 TL civarında tüketim değeriyle öne çıkan model, rakipleriyle arasındaki farkı ortaya koydu.

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100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller - Sayfa 2

1. Tesla Model Y RWD: Elektrik - 196 TL

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100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller - Sayfa 3

2. Mercedes EQA 250+: Elektrik - 216 TL

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100 kilometrede 196 TL yakıyor, rakibi neredeyse yok! İşte en az yakan otomobiller - Sayfa 4

3. Renault Clio Eco-G 120: LPG - 248 TL

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