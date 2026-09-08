100.000 kilometrede bile batarya sağlığını koruyan 20 otomobil; Yüzde 97,18 ile ilk sırada
Elektrikli araçlarda uzun kullanım ardından batarya verimliliği, otomobil tercihinde belirleyici kriterlerden biri haline geldi. 100 bin kilometreyi aşan kullanım datalarına göre batarya sağlığını en yüksek düzeyde muhafaza eden 20 model belli olurken, listenin zirvesindeki otomobil yüzde 97,18’lik oranıyla dikkat çekti.
Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler için menzil kadar bataryanın uzun vadeli dayanıklılığı da önem taşıyor. 100 bin kilometreden fazla kullanılan elektrikli otomobillerin batarya sağlık verileri üzerinden hazırlanan sıralamada, kapasitesini en iyi koruyan 20 model ortaya çıktı. Listede yüzde 97,18 batarya sağlığıyla ilk sırada yer alan model dikkat çekerken, farklı markalardan otomobillerin uzun kullanım performansları da karşılaştırıldı.