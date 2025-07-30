100.000 kişiye en fazla polis düşen 45 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 100.000 kişiye en fazla polis memuru düşen ülkeler belli oldu. Buna göre ilk sırada Vatikan yer alırken Türkiye'nin bulunduğu konum da listenin ilk sıralarına geldi. İşte BM'nin resmi verilerine göre 100.000 kişiye düşen polis memuru sayısı: