100.000 km sonrası batarya sağlığında lider otomobil belli oldu; Mercedes ve Hyundai geride kaldı
100 bin kilometreyi geçen elektrikli araçlarda batarya sağlığının önemi büyük. Carla’nın 2026 verilerinde bir marka zirveye yerleşirken Mercedes ve Hyundai geride kaldı.
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Elektrikli otomobil almayı düşünenler için batarya ömrü önemli bir kriter olmayı sürdürüyor. İsveç merkezli Carla’nın 2026 araştırması, 100 bin kilometrenin üzerinde yol yapan elektrikli araçların batarya kapasitelerini ne ölçüde koruduğunu ortaya koydu.
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