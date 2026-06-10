1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı
Dar bütçeyle satın alınabilecek 3 Alman otomotivi konforlu, kaliteli ve premium kullanım isteyenlerin gözdesi oluyor.
Kısıtlı bütçeyle üst segment bir sürüş deneyimi arayanlar için Alman mühendisliği göz kırpıyor. 1.000.000 TL bandında satın alınabilecek üç özel model; sundukları yüksek malzeme kalitesi, üstün sürüş konforu ve pazardaki geniş yedek parça avantajıyla öne çıkıyor.
Hem prestijli bir kullanım arayan hem de bütçesini optimize etmek isteyen sürücüler için bu alternatifler, pazarın en mantıklı seçenekleri arasında yer alıyor.
Vag Grubu uzmanı Serkan Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon lira bandına 3 otomobil marka modelini sıraladı.