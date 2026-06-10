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  4. 1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı

1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı

Dar bütçeyle satın alınabilecek 3 Alman otomotivi konforlu, kaliteli ve premium kullanım isteyenlerin gözdesi oluyor.

1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı - Sayfa 1

Kısıtlı bütçeyle üst segment bir sürüş deneyimi arayanlar için Alman mühendisliği göz kırpıyor. 1.000.000 TL bandında satın alınabilecek üç özel model; sundukları yüksek malzeme kalitesi, üstün sürüş konforu ve pazardaki geniş yedek parça avantajıyla öne çıkıyor.

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1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı - Sayfa 2

Hem prestijli bir kullanım arayan hem de bütçesini optimize etmek isteyen sürücüler için bu alternatifler, pazarın en mantıklı seçenekleri arasında yer alıyor.

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1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı - Sayfa 3

Vag Grubu uzmanı Serkan Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon lira bandına 3 otomobil marka modelini sıraladı.

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1.000.000 TL bütçeye premium 3 araç. Kalite, konfor ve yedek parça avantajı - Sayfa 4

1.000.000 TL’YE ALINABİLECEK 3 OTOMOBİL

İşte o otomobiller:

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