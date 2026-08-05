1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte otomobil parçalarındaki kalite sayesinde birçok markanın otomobili artık 1 milyon kilometre bandını kolaylıkla aşabiliyor. Fakat ustalara göre bir noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.
Otomobil teknolojisindeki gelişmeler sayesinde birçok modelin 1 milyon kilometreyi aşabilecek dayanıklılığa ulaştığı belirtiliyor.
Ancak uzman ustalara göre uzun ömürlü kullanımın en kritik şartı düzenli bakım. Özellikle otomatik vitesli araçlarda şanzıman yağının üreticinin önerdiği aralıklarda değiştirilmesi, motor yağı ve soğutma sistemi bakımlarının aksatılmaması, aracın yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşmasında belirleyici rol oynuyor.