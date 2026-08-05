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  4. 1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor.

1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte otomobil parçalarındaki kalite sayesinde birçok markanın otomobili artık 1 milyon kilometre bandını kolaylıkla aşabiliyor. Fakat ustalara göre bir noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.

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1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor. - Sayfa 1

Otomobil teknolojisindeki gelişmeler sayesinde birçok modelin 1 milyon kilometreyi aşabilecek dayanıklılığa ulaştığı belirtiliyor.

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1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor. - Sayfa 2

Ancak uzman ustalara göre uzun ömürlü kullanımın en kritik şartı düzenli bakım. Özellikle otomatik vitesli araçlarda şanzıman yağının üreticinin önerdiği aralıklarda değiştirilmesi, motor yağı ve soğutma sistemi bakımlarının aksatılmaması, aracın yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşmasında belirleyici rol oynuyor.

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1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor. - Sayfa 3

İşte günümüz şartlarında 1 milyon KM bandını kolaylıkla aşması beklenen otomobiller:

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1.000.000 KM’yi geçebilecek 8 otomobil. Ustalar dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı açıklıyor. - Sayfa 4

TOYOTA PRIUS

2010-günümüz

1.8 Hybrid (2ZR-FXE)

e-CVT otomatik

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