1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler belli oldu! Garanti, İş, ING, Vakıf, QNB
Emlak sektöründe konut fiyatlarında yaşanan artış devam etse de özellikle devlet destekli kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla elverişli krediler kullanarak konut sahibi olma oranı da arttı. Bu kapsamda yeni ev sahibi olmak isteyenler Garanti BBVA, İş Bankası, TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, QNB gibi bankalardaki 1.000.000 TL 180 ay vadeli konut kredisinin geri ödemelerini ve aylık taksitlerini merak ediyor. Biz de bugün sizin için banka banka bu verileri listeledik.
Ev sahibi olmak isteyenler adına bankaların sunduğu kredi seçenekleri yakından takip edilirken, 1.000.000 TL miktarında ve 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitlerin bankalara göre nasıl değiştiği merak konusu oldu. Garanti BBVA, İş Bankası, ING, VakıfBank ve QNB başta olmak üzere birçok bankanın güncel geri ödeme tabloları ortaya çıktı.
1 | 36