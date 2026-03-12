1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler belli oldu! Garanti, İş, ING, Vakıf, QNB

Ev sahibi olmak isteyenler adına bankaların sunduğu kredi seçenekleri yakından takip edilirken, 1.000.000 TL miktarında ve 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitlerin bankalara göre nasıl değiştiği merak konusu oldu. Garanti BBVA, İş Bankası, ING, VakıfBank ve QNB başta olmak üzere birçok bankanın güncel geri ödeme tabloları ortaya çıktı.