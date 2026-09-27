1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor.
Türkiye’de piyasası hızlı olan özellikle her yaş grubuna hitap eden 3 otomobil 1 milyon TL bütçelerle alınabiliyor.
Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler için yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde hala dikkat çeken seçenekler bulunuyor.
Özellikle premium algısı, sürüş keyfi ve günlük kullanım ihtiyaçlarını bir arada sunan bazı modeller, ikinci el piyasasında öne çıkıyor.
Farklı yaş gruplarına hitap eden bu araçlar, tasarım, konfor ve performans beklentilerini karşılamak isteyenlerin alternatifleri arasında yer alıyor.