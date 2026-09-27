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1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor.

Türkiye’de piyasası hızlı olan özellikle her yaş grubuna hitap eden 3 otomobil 1 milyon TL bütçelerle alınabiliyor.

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1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor. - Sayfa 1

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler için yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde hala dikkat çeken seçenekler bulunuyor.

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1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor. - Sayfa 2

Özellikle premium algısı, sürüş keyfi ve günlük kullanım ihtiyaçlarını bir arada sunan bazı modeller, ikinci el piyasasında öne çıkıyor.

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1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor. - Sayfa 3

Farklı yaş gruplarına hitap eden bu araçlar, tasarım, konfor ve performans beklentilerini karşılamak isteyenlerin alternatifleri arasında yer alıyor.

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1.000.000 TL bütçeye uygun 3 otomobil; 3’ü de premium… Performansı tatmin ediyor. - Sayfa 4

SPORTİF, KONFORLU YÜKSEK PERFORMANS

WAG grubu ustasının söz konusu bütçeyle önerdiği 3 model şunlar:

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