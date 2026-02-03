1.000.000 TL ile alınabilecek 4 otomobil; Piyasası hızlı, masrafı yok sanayiye düşürmez.
Ortalama bütçeyle satın alınabilecek ve alıcısını kolay kolay üzmeyecek masrafsız piyasası hızlı olan 4 otomobil belli oldu.
Otomobil piyasasında yaklaşık 1 milyon TL bütçeyle tercih edilebilecek, kullanıcıyı masraf açısından yormayan ve ikinci elde hızlı alıcı bulan araçlar öne çıkıyor.
Uzmanlara göre bu bütçe aralığında yakıt tüketimi makul, yedek parça erişimi kolay ve kronik arıza riski düşük seçenekler tercih ediliyor.
Özellikle düzenli bakımı yapılmış, düşük kilometreli ve servis geçmişi şeffaf araçlar uzun vadede avantaj sağlıyor.