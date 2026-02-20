1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu!
Konut kredisi kullanarak ev satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği verilere göre aylık ödemesi 26.273 lira oldu.
Gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürerken, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için kredi maliyetleri kritik bir eşiğe ulaştı.
Güncel banka verilerine göre, 120 ay vade ile 1.000.000 TL tutarında konut kredisi kullanacak bir tüketicinin aylık taksit yükü 26.273 TL seviyesinde gerçekleşti.
Finansman planlaması yapanlar için belirleyici olan bu rakam, on yıllık geri ödeme sürecinde toplam maliyetin ana paranın üç katını aşmasına neden oluyor.