  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu!

1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu!

Konut kredisi kullanarak ev satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği verilere göre aylık ödemesi 26.273 lira oldu.

1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu! - Sayfa 1

Gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürerken, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için kredi maliyetleri kritik bir eşiğe ulaştı.

1 | 13
1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu! - Sayfa 2

Güncel banka verilerine göre, 120 ay vade ile 1.000.000 TL tutarında konut kredisi kullanacak bir tüketicinin aylık taksit yükü 26.273 TL seviyesinde gerçekleşti.

2 | 13
1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu! - Sayfa 3

Finansman planlaması yapanlar için belirleyici olan bu rakam, on yıllık geri ödeme sürecinde toplam maliyetin ana paranın üç katını aşmasına neden oluyor.

3 | 13
1.000.000 TL konut kredisinin geri ödemesi hesaplandı; Aylık taksiti 26.273 TL oldu! - Sayfa 4

Uzmanlar, vergi muafiyetleri ve sabit taksit avantajı sayesinde bu tabloda dahi talebin sürdüğünü belirtirken, bütçe disiplininin önemine dikkat çekiyor.

4 | 13