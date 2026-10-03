1.000.000 TL'ye alınabilecek 35 otomobil; Yıl yıl model model işte en detaylı liste
1 milyon TL civarında otomobil sahibi olmak isteyenler adına pazardaki opsiyonları tek tek sıraladık. Listede çeşitli marka, model ve model yıllarından 35 otomobil yer alıyor. Bu otomobilleri piyasadaki verilere göre derledik ancak farklılıklar elbette oluşabilir.
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Otomobil ekosisteminde 1.000.000 TL civarında araç arayanlar adına çok kapsamlı bir liste hazırladık. Çeşitli marka ve modellerin bulunduğu listede, bütçeye uygun 35 otomobil model yılına göre sıraladık.
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