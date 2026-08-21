1.000.000 TL’ye alınabilecek en sorunsuz 6 otomobil; Ne şanzıman ne de motor sahibini üzmüyor.
Sadece yıllık ve 10.000 kilometrelik bakımları döneminde sanayi ya da servise giden bu 6 otomobil yüksek kilometrelerde olsa da bir milyon lira bütçe ile satın alınabiliyor.
İkinci el otomobil piyasasında 1 milyon lira bütçeyle sorunsuz sürüş arayanlar için dayanıklılığıyla öne çıkan seçenekler dikkat çekiyor.
Yüksek kilometrede olsalar bile sağlam motor ve şanzıman yapılarıyla bilinen bu modeller, sahiplerine sanayi yolunu unutturuyor.
Sadece rutin yıllık bakımlarıyla uzun yıllar güvenle kullanılabilen araçlar, bütçesini korumak ve sanayi masraflarından uzak durmak isteyen sürücüler için ideal birer tercih olarak öne çıkıyor.