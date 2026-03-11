1.000.000 TL'yi 2026'nın başında yatıran ne kadar kar etti? Altın mı, gümüş mü... Hiçbiri değil

2026 senesinin ilk gününde 1 milyon TL’sini değerlendiren yatırımcıların Mart ayı itibarıyla elde ettiği getiriler netleşmeye başladı. Altın ve gümüşteki yükseliş birçok kişinin bu iki emtianın zirvede olduğunu düşünmesine neden olurken, yapılan hesaplamalar farklı bir tabloyu ortaya koydu. Senenin ilk aylarında en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı ise beklentilerin aksine bir hisse senedi oldu.