11-17 Ağustos tarihleri arasında BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim başlıyor
BİM, 11-17 Ağustos haftasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken bu dönemde; temel gıda maddeleri ile temizlik ve hijyen ürünlerinde önemli fiyat avantajları raflara taşınıyor. Sınırlı bir süre için geçerli olan bu kampanya, mutfak ve ev giderlerini optimize etmek isteyen alışveriş severler için kaçırılmayacak alternatifler sunuyor.
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