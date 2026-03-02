11 ülkeye füze atan İran Ordusu ne kadar güçlü? İşte 2026 İran askeri güç sıralaması
ABD, İsrail ve İran arasında çıkan gerilimin ardından Hamaney'in öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar İran'ın askeri gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 11 ülkeye 580'den fazla füze fırlatan İran'ın askeri güç sıralamasındaki yerini sizler için derledik.
İran Silahlı Kuvvetleri, aktif asker sayısı bakımından Orta Doğu'nun en büyük silah kuvvetleridir. İran'ın askeri güçleri, yaklaşık 610.000 aktif görevli personel ve ihtiyaç duyulduğunda seferber edilebilen 350.000 yedek ve eğitimli personelden oluşmakta olup, ülkenin toplam askeri insan gücünü yaklaşık 960.000 kişiye çıkarmaktadır.
Ortadoğu’da tansiyon yeniden zirveye çıkarken, gözler bu kez Tahran’ın askeri kapasitesine çevrildi. ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin sonrasında bölgeyi sarsan gelişmeler, İran’ın savunma gücünü ve caydırıcılık kapasitesini tekrardan tartışma konusu yaptı.
Bilhassa 11 ülkeye 580’den fazla füze fırlatıldığı gerçeği sonrası, İran ordusunun küresel askeri güç sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Peki, 2026 itibarıyla İran askeri olarak ne kadar güçlü ve dünya sıralamasında kaçıncı sırada?