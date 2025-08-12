12 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (12 Ağustos) ne kadar oldu? 12 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 12 Ağustos Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.400,36
Satış: 4.403,49
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,040.58
Satış: 7,199.70
Yarım altın fiyatı
Alış: 14,037.15
Satış: 14,399.41
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,208.00
Satış: 29,650.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 70,405.79
Satış: 71,997.05
Ata altın fiyatı
Alış: 29,042.39
Satış: 29,767.59
