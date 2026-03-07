  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor!

12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor!

A101, mart ayında büyük bir teknoloji fırsatı sunuyor. Smart TV, 12 Mart Perşembe raflarda yerini alıyor. Akıllı alışverişin adresinde akıllı ekran dönemi başlıyor.

12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor! - Sayfa 1

PHILIPS 65PUS7000/62 65” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 38,999 TL

HI-LEVEL HL32HMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 6,299 TL

1 | 15
12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor! - Sayfa 2

SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 7,999 TL

ENGLISH HOME SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 899 TL

2 | 15
12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor! - Sayfa 3

PİRANHA KIRICI DELİCİ MATKAP

Fiyat: 2,490 TL

PİRANHA AVUÇ TAŞLAMA

Fiyat: 849 TL

3 | 15
12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor! - Sayfa 4

3 KİŞİLİK KAMP ÇADIRI

Fiyat: 2,199 TL

PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

4 | 15