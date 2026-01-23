120.000 çalışanımız var demişti! İşte şirketlerin çalışan sayısı... KOÇ, BİM, THY, ASELSAN, QNB...

Davos’ta Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun "120 bin çalışanımız var" sözleri sonrası gözler dev şirketlerin istihdam gücüne çevrildi; companiesmarketcap verileri, Koç’tan BİM’e, THY’den ASELSAN ve QNB’ye kadar birçok dev markanın bünyesindeki çalışan sayılarını yeniden gündeme taşıdı.