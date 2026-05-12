İstihdam tablosunda değişti! Bankalarda personel sayısı azalıyor! İşte banka banka çalışan sayısı
Bankacılık alanında istihdam tablosu farklılaşıyor. 2026’nın ilk çeyreğinde bazı özel bankalar personel sayısını artırırken, birçok bankada çalışan sayısında düşüş yaşandı. En sert küçülme ise yüzlerce kişilik azalışla dikkat çekti.
Bankaların 31 Aralık 2025 ile 31 Mart 2026 dönemine ait çalışan sayısı verileri sektördeki yeni eğilimleri ortaya koydu. İlk çeyrek sonuçlarına göre üç kamu bankasında da personel sayısı geriledi. VakıfBank’ın çalışan sayısı 74 kişi azalırken, Ziraat Bankası’nda 59, Halkbank’ta ise 4 kişilik düşüş kaydedildi.
Özel bankalar tarafında ise Garanti BBVA, DenizBank ve Odeabank çalışan sayısını en fazla artıran kurumlar arasında yer aldı. Buna karşılık Şekerbank 389 kişilik azalışla listenin zirvesine çıkarken, Akbank ve ING Türkiye de en fazla personel azaltan bankalar arasında öne çıktı. Bankacılık sektöründe dijitalleşme ve operasyonel dönüşümün istihdam yapısını etkilemeye devam ettiği değerlendiriliyor.