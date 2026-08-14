13 Türk üniversitesi dünyada ilk 1000'de; Zirvedeki üniversite Ankara'dan
URAP’ın global üniversite sıralamasında Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000 içerisinde kendisine yer buldı. Listenin ilk sırasında ise Ankara’dan bir üniversite bulunuyor.
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Türkiye’nin yükseköğretim kurumları, akademik verimlilik ve araştırma dalındaki başarılarıyla global sıralamalarda dikkat çekmeyi sürdürüyor. URAP verilerine göre 13 Türk üniversitesi dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer alırken, Türkiye’nin en başarılı üniversitesi Ankara’dan çıktı.
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