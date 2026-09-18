131 fon 515 bin yatırımcı! Tera, Hedef, Pusula.. Tasfiye fonlarda parası olanlar geri alabilecek mi?
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün de bulunduğu 7 portföy yönetim firmalarına dair aldığı karar, söz konusu fonlarda yatırımı olan yüz binlerce kişinin gündeminde olmayı sürdürüyor. Bu noktada özellikle Pusula, Hedef, Tera paramı nasıl geri alabilirim, tasfiye fon ödemeleri ne zaman gibi soruların da cevapları merak konusu.
SPK’nın son zamanlarda Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin sonrasında aldığı kararlar çerçevesinde, ilgili 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören tüm fonlarında alım ve satım işlemleri durduruldu. Kurul aynı zamanda 131 fonun "Kurulca tayin edilecek yöntem ile" tasfiye edilmesine karar verdi. Bu noktada fonlarda bulunan varlıkların akıbeti gündemdeki yerini koruyor. Özellikle küçük yatırımcı için kılavuz niteliğindeki haberimizi okuyabilirsiniz.
TASFİYE FONLARDA PARASI OLANLAR PARASINI GERİ ALABİLECEK Mİ?
Fonların tasfiye aşamasında nasıl bir yöntemin uygulanacağı ve ödemelerin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı henüz netleşmiş durumda değil. SPK kararında, 130 fonun "Kurulca tayin edilecek yöntem ile" tasfiye edileceğinin altı çizilirken, aşamanın takvimi ve uygulanacak yönteme dair detaylara yer verilmedi.
Olağan tasfiye işlemlerinde fon çatısı altındaki varlıklar nakde dönüştürülerek elde edilen miktar yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılıyor. Söz konusu fonlar için izlenecek yöntemin ise SPK tarafından ayrıca açıklanması bekleniyor.
TASFİYE FON ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecinde uygulanacak esas ve usulleri tespit etti. Buna göre fon çatısındaki varlıklar, yatırımcıların menfaatleri ve piyasa şartları göz önünde bulundurularak nakde çevrilecek. Elde edilen miktar, yatırımcıların fondaki payları oranında kendilerine ödenecek.