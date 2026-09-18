131 fon 515 bin yatırımcı! Tera, Hedef, Pusula.. Tasfiye fonlarda parası olanlar geri alabilecek mi?

TASFİYE FONLARDA PARASI OLANLAR PARASINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Fonların tasfiye aşamasında nasıl bir yöntemin uygulanacağı ve ödemelerin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı henüz netleşmiş durumda değil. SPK kararında, 130 fonun "Kurulca tayin edilecek yöntem ile" tasfiye edileceğinin altı çizilirken, aşamanın takvimi ve uygulanacak yönteme dair detaylara yer verilmedi.