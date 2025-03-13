14 Mart 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘İyilik Köprüsü: Zekât Ve Fıtır Sadakası ”

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz, ِّ َم ْحُروم ْ ِّل َوال ائِّ لِّل سََّٓ ْمَوالِِّّهْم َح ق َو۪فَّٓي اَ “Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır.” buyurmaktadır. Dinimize göre, zekât vermek kişilerin insafına veya tercihine bırakılmamıştır. Dolayısıyla Müslüman; başa kakmadan, rencide etmeden ve gönül incitmeden zekâtını muhtaçlara ulaştırmalıdır.

İslam’a göre, zekât ve fitre, nakdi ve ayni olarak verilebilir. Esas olan nakdi vermektir. Ancak ayni olarak verilecekse, kaliteli, temiz ve ihtiyaç sahibinin derdine derman olacak yiyecek, içecek ve giyeceklerden olmalıdır. Yüce Rabbimiz, “Size verilse, gönlünüzün razı olmayacağı kötü bir malı, hayır diye bir başkasına vermeye kalkışmayın.” buyurarak konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Ayrıca Gazze’de masumları katledenlerin, onları destekleyenlerin ürünlerini zekât ve sadaka olarak dağıtmak veya dağıtılmasına sebebiyet vermekten sakınılmalıdır.