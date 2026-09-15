1.435.000 TL'ye kadar geriledi; İşte Eylül ayının en uygun fiyatlı 10 otomobili

Yeni otomobil almak isteyenler için fiyatlar mühim bir unsur olmayı sürdürüyor. Eylül 2026 fiyatları baz alınarak derlenen listede, Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı 10 otomobil sıralandı. Listenin zirvesindeki modelin fiyatı ise 1 milyon 435 bin TL seviyesinde.