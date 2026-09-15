1.435.000 TL'ye kadar geriledi; İşte Eylül ayının en uygun fiyatlı 10 otomobili
Otomobil satışlarındaki dinamik yılın son aylarında sürerken, Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı 10 model belli oldu. Listede fiyatı 1 milyon 435 bin TL’ye kadar gerileyen seçenekler dikkat çekti.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yeni otomobil almak isteyenler için fiyatlar mühim bir unsur olmayı sürdürüyor. Eylül 2026 fiyatları baz alınarak derlenen listede, Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı 10 otomobil sıralandı. Listenin zirvesindeki modelin fiyatı ise 1 milyon 435 bin TL seviyesinde.
1 | 12