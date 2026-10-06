146,2 milyon TL alım yaptı ilk sıraya yerleşti... İşte yabancıların Eylül'de en çok aldığı hisseler
Yabancı yatırımcıların Eylül ayında BIST 30'da en fazla ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. Listede savunma sanayii ve rafineri firmaları dikkat çekerken, havacılık, bankacılık ve demir-çelik hisseleri de öne çıktı.
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Borsada yabancı yatırımcıların Eylül ayındaki hisse tercihleri belli oldu. Yabancıların gerçekleştirdiği alımlarda bazı BIST 30 şirketleri öne çıkarken, listenin zirvesindeki hisseye yapılan 146,2 milyon TL'lik alım dikkat çekti.
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