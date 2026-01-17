1.5 milyon TL’ye alınabilecek 5 SUV! Az yakıyor masrafı da düşük
Bir buçuk milyon Lira seviyesine otomobil almak yerine SUV isteyenlerin tercih edeceği 5 aracı derledik.
Artan otomobil fiyatları nedeniyle SUV segmentine yönelen tüketiciler, 1,5 milyon TL bandında hem ekonomik hem de masrafı düşük seçenekleri araştırıyor.
Bu bütçeyle tercih edilen araçlar genellikle kompakt ve orta sınıf SUV’lerden oluşuyor. Düşük yakıt tüketimi sunan benzinli ve dizel motorlar, şehir içi ve uzun yol kullanımında avantaj sağlıyor.
Parça bulunabilirliği ve servis maliyetlerinin görece uygun olması da bu araçları cazip kılıyor. Geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve güvenlik donanımları sayesinde SUV isteyen kullanıcılar, bu fiyat aralığında dengeli ve mantıklı alternatiflere yöneliyor.