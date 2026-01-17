1.5 milyon TL’ye alınabilecek 5 SUV! Az yakıyor masrafı da düşük

Parça bulunabilirliği ve servis maliyetlerinin görece uygun olması da bu araçları cazip kılıyor. Geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve güvenlik donanımları sayesinde SUV isteyen kullanıcılar, bu fiyat aralığında dengeli ve mantıklı alternatiflere yöneliyor.